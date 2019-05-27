Eljif Elmas'ın Hikayesi
4 saat önce
Eljif Elmas 24 eylül 1999’da Kuzey Makedonya’nın başkenti Üsküp’te dünyaya geldi. İki sezondur Fenerbahçe forması giyen Eljif Elmas’ın 30 haziran 2022'ye kadar kontratı bulunuyor.
Eljif Elmas
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 09:06
24 eylül 1999'da Kuzey Makedonya
'nın başkenti Üsküp
'te dünyaya geldi. İki sezondur Fenerbahçe
forması giyen Eljif Elmas'ın 30 haziran 2022'ye kadar kontratı bulunuyor.
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