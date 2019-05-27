Son Dakika Haberleri: Eljif Elmas'ın Hikayesi

Eljif Elmas'ın Hikayesi

4 saat önce

Eljif Elmas 24 eylül 1999’da Kuzey Makedonya’nın başkenti Üsküp’te dünyaya geldi. İki sezondur Fenerbahçe forması giyen Eljif Elmas’ın 30 haziran 2022'ye kadar kontratı bulunuyor.

Eljif Elmas 24 eylül 1999'da Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te dünyaya geldi. İki sezondur Fenerbahçe forması giyen Eljif Elmas'ın 30 haziran 2022'ye kadar kontratı bulunuyor.
Eljif Elmas'ın Hikayesi
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 09:06 
Üsküp, Makedonya, Eljif Elmas, Spor
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