Son Dakika Haberleri: Eljif Elmas'ın paylaşımı dikkatleri çekti
Son Dakika Spor Haber

Eljif Elmas'ın paylaşımı dikkatleri çekti

1 saat önce

Eljif Elmas'ın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım dikkatleri çekti.

Eljif Elmas'ın paylaşımı dikkatleri çekti, System.String[]
Eljif Elmas'ın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım dikkatleri çekti.
Fenerbahçe'nin adı Napoli ile anılan futbolcusu Eljif Elmas, sosyal medya hesabından Can Bartu Tesisleri'nden ayrılırken video paylaştı.
Genç orta saha oyuncusunun paylaşımı sarı-lacivertli ekibe veda etti şeklinde yorumlandı. Arabanın içinden çektiği videoda sarı-lacivertli kalpler ve el sallama emojisi paylaşan Eljif Elmas, Fenerbahçe hashtagi ile de tüm gözleri üzerine çevirdi.
Eljif Elmas, Fenerbahçe'nin Avusturya'da yapacağı yeni sezon öncesi hazırlık maçları kadrosuna da dahil edilmedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Eljif Elmas'ın paylaştığı video


Can Bartu Tesisleri, Eljif Elmas, Fenerbahçe, Spor

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 03:00 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Eljif Elmas'tan veda paylaşımı geldi Eliz Sakuçoğlu yeni sevgilisiyle dudak dudağa olan fotoğrafını paylaştı Fenerbahçe, YouTube'da 1 milyon aboneye ulaştı! Bir ilki başardı Galatasaray idmanında Donk, Hasan Şaş'ı sakatladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.7.2019 16:24:48. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Eljif Elmas'ın paylaşımı dikkatleri çekti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]