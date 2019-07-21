Eljif Elmas'ın paylaşımı dikkatleri çekti
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Eljif Elmas'ın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım dikkatleri çekti.
Eljif Elmas Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 03:40 Kaynak: DHA
'ın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım dikkatleri çekti. Fenerbahçe
'nin adı Napoli
ile anılan futbolcusu Eljif Elmas, sosyal medya hesabından Can Bartu Tesisleri
'nden ayrılırken video paylaştı. Genç
orta saha oyuncusunun paylaşımı sarı-lacivertli ekibe veda etti şeklinde yorumlandı. Arabanın içinden çektiği videoda sarı-lacivertli kalpler ve el sallama emojisi paylaşan Eljif Elmas, Fenerbahçe hashtagi ile de tüm gözleri üzerine çevirdi.
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