Eljif Elmas, İstanbul'a geldi
39 dakika önce
Fenerbahçe'nin Makedon futbolcusu Eljif Elmas, sarı-lacivertlilerin kampına katılmak için İstanbul'a geldi.
Fenerbahçe Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 12:15 Kaynak: AA
'nin Makedon futbolcusu Eljif Elmas
, sarı-lacivertlilerin kampına katılmak için İstanbul
'a geldi. Türk Hava Yolları
uçağıyla İstanbul'a gelen Eljif, burada basın mensuplarıyla sohbet etti.
Transferiyle ilgili soruları yanıtlamaktan kaçınan Eljif, "Transferle ilgili bir şey bilmiyorum. Kampa katılmak için buradayım." ifadesini kullandı.
Eljif Elmas'ın adı transferde birçok Avrupa
kulübüyle anılıyor.
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