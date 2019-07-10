Son Dakika Haberleri: Eljif Elmas, İstanbul'a geldi
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Eljif Elmas, İstanbul'a geldi

1 saat önce

Fenerbahçe'nin Makedon futbolcusu Eljif Elmas, sarı-lacivertlilerin kampına katılmak için İstanbul'a geldi.

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Fenerbahçe'nin Makedon futbolcusu Eljif Elmas, sarı-lacivertlilerin kampına katılmak için İstanbul'a geldi.
Türk Hava Yolları uçağıyla İstanbul'a gelen Eljif, burada basın mensuplarıyla sohbet etti.
Transferiyle ilgili soruları yanıtlamaktan kaçınan Eljif, "Transferle ilgili bir şey bilmiyorum. Kampa katılmak için buradayım." ifadesini kullandı.
Eljif Elmas'ın adı transferde birçok Avrupa kulübüyle anılıyor.
Eljif Elmas, İstanbul'a geldi
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 01:25 Kaynak: AA
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