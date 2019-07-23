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Eljif Elmas, Napoli'de

57 dakika önce

Fenerbahçe, 19 yaşındaki Makedonyalı milli oyuncu Eljif Elmas'ın İtalyan ekibi Napoli'ye transfer olduğunu resmen açıkladı.

Eljif Elmas, Napoli'de, System.String[]
Fenerbahçe, 19 yaşındaki Makedonyalı milli oyuncu Eljif Elmas'ın İtalyan ekibi Napoli'ye transfer olduğunu resmen açıkladı.

Sarı-lacivertli kulübün 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Eljif Elmas, yeni sezonda İtalya'da forma giyecek. Fenerbahçe Kulübü, resmi siteden genç yıldızın Napoli'ye transfer olduğunu açıklayarak, "Kulübümüz, futbolcumuz Eljif Elmas'ın transferi konusunda İtalya'nın Napoli ekibi ile anlaşma sağlamıştır. Oyuncumuz İtalya'ya giderek, prosedürleri tamamladıktan sonra yeni kulübüne imza atacaktır.

Genç yaşında formamızı giyen ve Fenerbahçemizin bir taraftarı olma gururunu yaşayan, sahip olduğu potansiyel ve renklerimize duyduğu bağlılıkla armamızı başarıyla taşıyan Eljif'e tüm katkıları için teşekkür ediyor; başarılarla dolu bir gelecek diliyoruz. Futbolcumuzun, formasını taşıyacağı yeni takımında Fenerbahçemizi ve ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL
Eljif Elmas, Fenerbahçe, Napoli, Spor

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 12:46 Kaynak: İHA
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