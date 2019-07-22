Son Dakika Haberleri: Eljif Elmas, Napoli ile sözleşme imzalayacak
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Eljif Elmas, Napoli ile sözleşme imzalayacak

25 dakika önce

Fenerbahçe'nin başarılı futbolcusu Eljif Elmas, yarın İtalya'da sağlık kontrolünden geçtikten sonra Napoli ile sözleşme imzalayacak.

Eljif Elmas, Napoli ile sözleşme imzalayacak, System.String[]
Fenerbahçe'nin başarılı futbolcusu Eljif Elmas, yarın İtalya'da sağlık kontrolünden geçtikten sonra Napoli ile sözleşme imzalayacak.

Fenerbahçe'den İtalyan ekibi Napoli'ye transfer olacağı konuşulan Eljif Elmas'ın, yarın İtalya'da sağlık kontrollerinden geçip Napoli ile sözleşme imzalayacağı iddia edildi. Sky Sports'ta yer alan habere göre, Elmas'ın yarın öğle saatlerinde sağlık kontrolü sonrasında kulüp binasında resmi imzaların atılacağı ifade edildi. - İSTANBUL
Değerli Taş, Fenerbahçe, İtalya, Napoli, Spor

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 04:18 Kaynak: İHA
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