Eljif Elmas, Napoli ile sözleşme imzalayacak
16 dakika önce
Fenerbahçe'nin başarılı futbolcusu Eljif Elmas, yarın İtalya'da sağlık kontrolünden geçtikten sonra Napoli ile sözleşme imzalayacak.
Fenerbahçe Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 04:20 Kaynak: İHA
'nin başarılı futbolcusu Eljif Elmas
, yarın İtalya
'da sağlık kontrolünden geçtikten sonra Napoli
ile sözleşme imzalayacak. Fenerbahçe'den İtalyan ekibi Napoli'ye transfer olacağı konuşulan Eljif Elmas'ın, yarın İtalya'da sağlık kontrollerinden geçip Napoli ile sözleşme imzalayacağı iddia edildi. Sky Sports'ta yer alan habere göre, Elmas'ın yarın öğle saatlerinde sağlık kontrolü sonrasında kulüp binasında resmi imzaların atılacağı ifade edildi.
(Ozan Buğra Koşar/İHA)
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