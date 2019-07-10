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Eljif Elmas: "Transferle ilgili bilgim yok"

1 saat önce

- Eljif Elmas: "Transferle ilgili bilgim yok"Tuncer Cengiz İSTANBUL - Fenerbahçe'nin başarılı futbolcusu Eljif Elmas, sarı-lacivertlilerin Düzce Topuk Yaylası'nda sürdürdüğü kampa katılmak üzere Türkiye'ye geldi.

Topuk Yaylası, Değerli Taş, Fenerbahçe, İstanbul, Spor
- Eljif Elmas: "Transferle ilgili bilgim yok"
Tuncer Cengiz
İSTANBUL - Fenerbahçe'nin başarılı futbolcusu Eljif Elmas, sarı-lacivertlilerin Düzce Topuk Yaylası'nda sürdürdüğü kampa katılmak üzere Türkiye'ye geldi. Elmas, transfer söylentileriyle ilgili olarak da, "Ben de bir şey bilmiyorum. Bilgim yok. Kampa katılmak için geldim" dedi.
Fenerbahçe'de transfer gündeminin bir numaralı ismi olan ve İtalya Serie A takımlarından Napoli'ye transfer olacağı iddia edilen Eljif Elmas, sarı-lacivertlilerin Düzce Topuk Yaylası'nda sürdürdüğü kampa katılmak üzere Kuzey Makedonya'dan Türkiye'ye geldi. İstanbul Havalimanı'nda basın mensuplarının transferine ilişkin sorduğu sorulara ise genç futbolcu, "Ben de bir şey bilmiyorum. Bilgim yok. Kampa katılmak için geldim" diye cevap verdi.
Eljif Elmas: Transferle ilgili bilgim yok
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 01:11 Kaynak: İHA
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