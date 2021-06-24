Eljif'in menajeri, Aziz Yıldırım hakkında olay bir paylaşım yaptı: Beni p*ç gibi kapıda bıraktınız

Aziz Yıldırım'ın olay açıklamalarının ardından ortalık alev aldı. Yaklaşık 3 saatlik basın toplantısında Aziz Yıldırım, Ali Koç ve yönetimine demediğini bırakmadı. Ali Koç'un 3 yıllık dönemdeki hemen hemen her icraatini eleştiren Yıldırım'ın sözleri başka noktalardan da tepki çekti.

"50 MİLYON EUROLUK SATIŞ YAPILDI"

Yıldırım, "Bizim getirdiğimiz oyunculardan 50 milyon euroluk satış yapıldı. 500 milyon dolar para girdi. 50 küsür tane futbolcu aldın. Yalan söylüyorsun" sözlerine scoutluk yapan ve Eljif Elmas'ın temsilcisi olan Erdal Vahit'ten sert tepki geldi. Vahit, "Getirdiklerini sattı doğru da getirenler ne oldu? Çok sinirleniyorum... 4 senedir ne çektiğimi bir Allah bir ben bilirim... Film şeridi gibi geçti gözümün önünden... O kapıda p*ç gibi bırakıldığım günü de... Neyse..." sözleriyle dert yandı.