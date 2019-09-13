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Elke kalan karpuzları pekmez yaptı

1 saat önce

Eskişehir'in Günyüzü ilçesinde karpuz üreticileri tarafından ilk kez denenen karpuz pekmezi beğeni kazandı.

Elke kalan karpuzları pekmez yaptı, System.String[]

Eskişehir'in Günyüzü ilçesinde karpuz üreticileri tarafından ilk kez denenen karpuz pekmezi beğeni kazandı.


İlçeye bağlı Kavacık mahallesinde çiftçilik yapan üretici Murat Aydın, 7 yıldır karpuz yetiştirip satıyor. Geçen yıl ürettiği karpuzların tamamını satamayan ve çoğunluğu elinde kalan Aydın farklı bir yola başvurdu. Karpuzun pekmezini yapmaya karar veren üretici Murat Aydın, başarılı sonuç elde etti. Karpuzları ezip suyunu çıkardıktan sonra bakır kazanlarda kaynatan ve bunu ilk defa deneyen aile, pekmezi de satmaya karar verdi. Ürettikleri her ürünü pazarda satan Aydın, karpuz pekmezini de satmak için tezgaha çıkardı. Aydın, vatandaşların lezzetini beğendiği karpuz pekmezinin siparişlerine yetişemiyor. Özellikle A ve C vitamini açısından zengin bir ürün olan karpuz pekmezi, kilosu 35 liradan satılıyor.


Karpuz pekmezinin yapımı


Erkenden toplanan karpuzlar, içi kaşıkla oyularak odun ateşinde ısıtılan bakır kazanlarda kaynatılıyor. Karpuzun katı kısmı çekirdeklerinden ayrıldıktan sonra bezlerin üzerine aktarılıp süzülen karpuz suyu tekrar kaynatılıyor. Kaynadıkça karıştırılan karpuz suyu, pekmez kıvamına gelene kadar karıştırılıyor. Kıvamı koyulaşınca ateşten indirilir ve soğumaya bırakılıyor. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, Günyüzü, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 11:18 Kaynak: İHA
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