Elke Lale'den 2 Gümüş Madalya
17 dakika önce
Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen Tekerlekli Sandalye Eskrim 17 ve 23 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcu Elke Lale van Achterberg, 2 gümüş madalya kazandı.
Birleşik Arap Emirlikleri
'nde düzenlenen Tekerlekli Sandalye Eskrim 17 ve 23 Yaş Altı Dünya Şampiyonası
'nda mücadele eden milli sporcu Elke Lale van Achterberg, 2 gümüş madalya kazandı. Türkiye
Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Dünya Tekerlekli Sandalye ve Ampute Oyunları Federasyonu tarafından düzenlenen organizasyonda Elke Lale, kadınlar 23 yaş altı epe, flöre ve sabre kategorilerinde yarıştı.
Epe ve flöre kategorilerinde ikinci sırayı alan Elke Lale, böylece 2 gümüş madalyanın sahibi oldu.
Sabre kategorisinde ilk kez mücadele eden milli eskrimci, bu sınıfta ise 5. sırayı aldı.
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 08:56 Kaynak: AA
Fenerbahçe, Atiker Konyaspor'a Takıldı: 1-1
Çaykur Rizespor, Deplasmanda Bursaspor'u 2-0'la Geçti
Bursasporlu Taraftarların Islıkladığı Yusuf Erdoğan, Sahayı Terk Etti
Akhisarspor, Evinde MKE Ankaragücü'ne Diş Geçiremedi