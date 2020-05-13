Elke Lale van Achterberg: Engelleri aşmak sanıldığı kadar zor değil - Son Dakika
Son Dakika Spor Elke Lale van Achterberg: Engelleri aşmak sanıldığı kadar zor değil - Son Dakika Spor

Elke Lale van Achterberg: Engelleri aşmak sanıldığı kadar zor değil

6 saat önce

Kız kardeşiyle oynarken düşen ve ayak parmağından yaralanmasının ardından 11 yaşından beri tekerlekli sandalye kullanan milli eskrimci Elke Lale, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eskrimle tanışmasının hayatına yeni bir pencere açtığını söyledi.

Elke Lale van Achterberg: Engelleri aşmak sanıldığı kadar zor değil, System.String[]

Kız kardeşiyle oynarken düşen ve ayak parmağından yaralanmasının ardından 11 yaşından beri tekerlekli sandalye kullanan milli eskrimci Elke Lale, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eskrimle tanışmasının hayatına yeni bir pencere açtığını söyledi.


Engelli kelimesini, kısıtlamayı ve olumsuzluğu çağrıştırdığı için kullanmayı tercih etmediğini belirten Elke Lale, "Bu kelime bana bir şeyi yapamamayı ifade ediyor, her şeyi farklı şekilde de olsa yapabildiğim için, kullanmayı bile sevmiyorum. Benim gibi olan her bireyin kendi koşullarına göre yapabileceği bir spor olduğuna inanıyorum. Spora başlamaları hayatlarının geri kalanı için bir dönüm noktası olabilir. Sporla birlikte hayalleri gerçeğe dönüşebilir." ifadelerini kullandı.


"15 yaşındayken sol bacağımın ampute edilmesine karar verdim"


Hayatının, yaşadığı kaza sonrasında tekerlekli sandalye kullanmasıyla değiştiğini anlatan Elke Lale, "Çok hareketli bir çocuktum. Bir gece yine kardeşimle evimizde zıplıyor, takla atıyorken ani bir şekilde düştüm. Hayatımın en büyük acısını o an bacağımda hissettim, çok ağladım, çok canım yandı. Doktora gittiğimizde ayak parmağımın kırıldığını öğrendik ama ben daha kötüsünün olacağını hissetmiştim. Ağrılarım ve acım zaman ilerledikçe daha da arttı. Bu sürecin sonunda konulan teşhis, tekerlekli sandalyeyle tanışmam anlamına geliyordu." değerlendirmesinde bulundu.


Distrofi hastalığı nedeniyle ayağının fonksiyonunu kaybettiğini ve ampütasyon ameliyatı geçirmeyi kabul ettiğini aktaran milli eskrimci, şöyle konuştu:


"Parmağımdaki kırık, sinirleri etkilemişti ve bu geç farkedilmişti. 15 yaşındayken sol bacağımın ampute edilmesine karar verdim. Bu durumu yaşadıktan sonra kötü zamanlar geçirdim, depresyona girdim, hiçbir şey yapmak istemiyordum. Okuldan da soğudum. O dönem hayatım kararmıştı, yalnızlaşmıştım. Tekrar kendimi bulmaya, kendim için iyi bir şeyler yapmaya ihtiyaç duydum ve en çok sevdiğim şey olan spora döndüm. Haftanın 3 günü cimnastik yapardım ama artık yapamayacağım için eskrimi denemeye karar verdim."


Elke Lale, spor tutkusunu sol bacağındaki sakatlığa rağmen yitirmediğini vurgulayarak, "Eskrimi bir kere denediğimde yapabildiğimi anladım ve motive oldum. Aylar sonra ilk defa annemin mutlululuğunu gördüm. Annem sadece bana değil bütün sporcu ve antrenörlere de halen yardımcı oluyor. Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonunda teknik komitede çalışmalar yapıyor. Annemin desteğiyle, 'bir deneyim' diye başladığım eskrim bana çok daha fazlasını verdi. Beni tekrar hayata bağladı ve böylelikle başarılı olduğum, çok daha fazlasını yapmak istediğim bir branş, hayatıma girmiş oldu." ifadelerini kullandı.


"Engelleri aşmak sanıldığı kadar zor değil"


Hayatını eskrim sporu üzerine kurduğunu dile getiren Elke Lale, şunları kaydetti:


"Ameliyattan sonra tekerlekli sandalyede yaşamaya alışmaya başlamıştım. Küçükler Dünya Şampiyonasına katılmak üzere ilk dünya kupası yarışım için annemle Almanya'ya gittik. Bu yarışmada iki puan aldım, çok değildi ama artık hedeflerimi belirlemeye başladığım için önemli bir yarıştı, paralimpik şampiyonunu yenmeyi hedefledim. Bunun için daha fazla çalışmaya başladım. Eskrim artık benim vazgeçilmezim olmaya başladı. Amaçlarım doğrultusunda hedeflerimi büyüttükçe çalışmalarımı yoğunlaştırdım. Şimdi tek bacağımla her şeyi yapabiliyorum, engelleri aşmak sanıldığı kadar zor değil."


Dünyanın en iyi eskrimcisi olmayı hedeflediğini söyleyen Elke Lale, "2018 yılı Gençler Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazandım. Spor hayatımda bugüne kadar kazandığım, 1 altın, 6 gümüş ve 9 bronz madalyam var. Büyükler kategorisinde 2018 Avrupa Şampiyonası'nda 8'inci oldum. Şimdi en büyük hedefim olimpiyatlara katılmak. Salgın nedeniyle ertelenen 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda ülkemi en iyi şekilde temsil etmek ve altın madalya kazanarak Türk bayrağını dalgalandırmayı çok isterim." diye konuştu.


Koronavirüs salgını nedeniyle spor faaliyetlerinin ertelendiğini ancak salgın sona erdikten sonra çalışmalarına sıkı bir şekilde döneceğini vurgulayan milli sporcu Elke Lale, "Karantina dönemini evde, ailemle geçiriyorum. Her gün evde spor yapmaya çalışıyorum. Formda kalmaya dikkat ediyorum. Belirli egzersizlerimi düzenli olarak yapmaya özen gösteriyorum. Tüm dünya aynı sorunla uğraşıyor, umarım salgın artık sona erer de salgından sonra daha çok spor yapabilirim. Yarışmalara kaldığımız yerden devam edip edemeyeceğimizi henüz bilmiyorum ama sağlık her şeyden önemli." şeklinde görüş belirtti.

Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 13.05.2020 12:17 

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