Elden beslenen tilki sosyal medyada fenomen olma yolunda - Son Dakika

Elden beslenen tilki sosyal medyada fenomen olma yolunda

RİZE - Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinin yüksek kesimlerinde yiyecek bulamayarak yaşam alanına inen tilki fenomen oldu.

Yüksek kesimlerde bulamadığı yemeği için Galerdüzü'ne kadar inen tilkiyi vatandaşlar elleriyle besliyor. Rizeli sosyal medya fenomeni Muhammet Ermiş de tilkiyi eliyle besleyerek görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Ermiş'in tilkiyle diyaloğu ve "Acaba mıhlama mı etsek" sözleri ise herkesi güldürdü.