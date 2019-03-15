Son Dakika Haberleri: Elle Kontrol Edilebilen Drone! | Air Hogs Supernova Oyuncak Tanıtımı | Uras ile Pratik Bilgiler Jr.

Elle Kontrol Edilebilen Drone! | Air Hogs Supernova Oyuncak Tanıtımı | Uras ile Pratik Bilgiler Jr.

1 saat önce

Elle Kontrol Edilebilen Drone! | Air Hogs Supernova Oyuncak Tanıtımı | Uras ile Pratik Bilgiler JR.Arkadaşlar, sizler için bu sefer elle kontrol edilebilen drone "Air Hogs Supernova" adlı şahane bir oyuncağın kutu açılımı ve incelemesini yaptım.

Elle Kontrol Edilebilen Drone! | Air Hogs Supernova Oyuncak Tanıtımı | Uras ile Pratik Bilgiler JR.

Arkadaşlar, sizler için bu sefer elle kontrol edilebilen drone "Air Hogs Supernova" adlı şahane bir oyuncağın kutu açılımı ve incelemesini yaptım. Supernova'yı kullanmanız için kumandaya ihtiyacınız yok! Onunla 30'dan fazla hareket ve 9 süper numara yapabilirsiniz. Bu 30'dan fazla hareket ve 9 süper numara neler mi? Hepsi Videoda!

İncelediğim bu oyuncağın detaylı özelliklerini linkten görebilir, beğendiyseniz satın alabilirsiniz.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 05:57 Kaynak: Youtube

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