Elle seçme yasağının ardından esnaf poşetleme uygulamasına geçti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Elle seçme yasağının ardından esnaf poşetleme uygulamasına geçti - Son Dakika

Elle seçme yasağının ardından esnaf poşetleme uygulamasına geçti

6 saat önce

Ticaret Bakanlığının yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınına karşı alınan önlemler kapsamında pazarlarda elle seçmeyi yasaklamasının ardından Isparta'nın en büyük pazarı olan Pazar Pazarı'nda esnaf poşetleme uygulamasına geçti.

Elle seçme yasağının ardından esnaf poşetleme uygulamasına geçti, System.String[]

Ticaret Bakanlığının yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınına karşı alınan önlemler kapsamında pazarlarda elle seçmeyi yasaklamasının ardından Isparta'nın en büyük pazarı olan Pazar Pazarı'nda esnaf poşetleme uygulamasına geçti.


Ticaret Bakanlığı yeni tip korona virüs salgını tedbirleri kapsamında pazar ve manavlarda elle seçme yasağı getirdi. Isparta'da pazarcı esnafı da farklı bir uygulamaya geçti. Karaağaç Mahallesi'nde kurulan ve şehrin en büyük pazarı olan Pazar Pazarı'nda esnaf, ürünlerini daha önceden poşetleyerek, hazırlıyor. Genellikle bir ve üç kilo şeklinde poşetlenen ürünler, vatandaşa hazır halde sunuluyor. Daha fazla miktarda istenmesi durumunda esnaf, kendi seçerek, müşterinin isteğini yerine getiriyor.


"Bu kararı devlet aldı"


Pazarcı esnafı Asalet Varol, elle seçmeme uygulamasının devlet tarafından alınan bir karar olduğunu belirterek, "Bu karar vatandaşın sağlığı için alındı. Biz de daha önceden müşteri yığılmasın diye seçip poşetliyoruz" dedi.


"Poşetleme zahmetli bir iş ama sağlık için önemli"


Başka bir pazarcı esnafı da poşetlemenin kendileri için zahmetli olduğunu ancak müşterinin sağlığı açısından böyle olması gerektiğini kaydederek, "İyi bir uygulama aslında geç bile kalındı. Virüs elden ele bulaşan bir mikrop. Poşetleme olayı bizim için zahmetli oluyor ama müşterinin sağlığı için daha iyi" diye konuştu.


"Korona virüs geçtikten sonra da seçtirmeyeceğiz"


Pazarı esnafı Sabri Özparmak ise elle seçtirmedikleri için vatandaşlardan tepki aldıklarını ancak tepkinin sağlıktan daha önemli olmadığını söyledi. Özparmak, korona virüs tehdidi geçtikten sonra da elle seçtirmeme uygulamasına devam edeceklerini belirtti. - ISPARTA

Isparta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 01:48 Kaynak: İHA

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