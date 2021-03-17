Elleçlenen konteyner miktarında artış - Son Dakika

Elleçlenen konteyner miktarında artış

17.03.2021 14:34
Elleçlenen konteyner miktarında artış, System.String[]

İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Adem Şimşek, Ocak ve Şubat 2021'de limanlarda elleçlenen konteyner miktarının bir önceki yılın aynı aylarına göre azda olsa artış göstererek 220 bin TEU olarak gerçekleştiğini, Aliağa limanlarında elleçlenen yük miktarının ise 16...

İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Adem Şimşek, Ocak ve Şubat 2021'de limanlarda elleçlenen konteyner miktarının bir önceki yılın aynı aylarına göre azda olsa artış göstererek 220 bin TEU olarak gerçekleştiğini, Aliağa limanlarında elleçlenen yük miktarının ise 16 milyon groston olduğunu belirtti.

İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi Mart ayı olağan meclis toplantısı, Meclis Başkanı İsmail Önal başkanlığında yapıldı. İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi Başkanı Adem Şimşek, konuşmasına Bingöl'den Tatvan'a giden askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı ve sabır dileyerek başladı.

Yeni normalleşme ile birlikte İçişleri Bakanlığının, valiliklere Koronavirüs (COVID-19) tedbirlerine yönelik 'Dinamik Denetim Süreci' konulu genelge gönderdiğini hatırlatan Şimşek, konuşmasına şöyle devam etti: "İzmir Valiliği, İl Salgın Denetim Merkezinin 'Dinamik Denetim Süreci' uygulaması kapsamında, Aliağa Kaymakamlığımızın talimatı ile birlikte İMEAK DTO Aliağa Şubesi olarak bizler de kontrollü normalleşme döneminde 'Dinamik Denetim Uygulamasına' geçtik. Bu kapsamda yapılan denetimlerde, tedbirlere aykırılık tespit edilirse yaptırım uygulanabilecek. Meslek odaları veya bunlara bağlı alt odaların üyelerinden oluşturulacak ekip, haftada en az bir kez üyelerinin iş yerlerini denetleyecek. Biz de İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi olarak Oda Denetim Ekibimizi kurduk. Ekibimiz, üyelerimize ziyaret gerçekleştirerek, İçişleri Bakanlığı'nın kurmuş olduğu 'İl İlçe Salgın Denetim Merkezi Uygulaması'na (İSDEM) denetim sonrası verilerimizi girerek haftalık rapor etmeye başladık."

Aliağa ve Türkiye genelinde limanlarda kaydedilen Ocak ve Şubat dönemi konteyner ve yük istatistiklerine de değinen Başkan Şimşek, "Ocak ve Şubat 2021'de limanlarda elleçlenen konteyner miktarı, bir önceki yılın aynı aylarına göre azda olsa artış göstererek 220 bin TEU olarak gerçekleşti. Bu dönemde Aliağa limanlarında elleçlenen yük miktarı ise 16 milyon groston oldu. Aliağa limanlarına gelen gemi adedi sayısına baktığımızda bu yılın Ocak ve Şubat döneminde 848 olarak gerçekleşti. Türkiye geneline elleçlenen konteyner miktarına TEU bazlı olarak değerlendirdiğimizde ise Ocak ve Şubat 2021'de geçen yılın aynı dönemine oranla çok az bir artışla 1 milyon 953 bin TEU olarak gerçekleşmiştir." dedi.

Konuşmasını 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümü kutlayarak sonlandıran Başkan Şimşek: "Çanakkale Destanı'nın yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyor, milletimizin 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'ni kutluyorum." dedi. - İZMİR

Elleçlenen konteyner miktarında artış

Adem Şimşek, Türkiye, Aliağa, Ocak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Elleçlenen konteyner miktarında artış - Son Dakika Ekonomi


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