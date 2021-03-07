Ellek Belediye Başkanı Abbas Yeşildemir Kovid-19'a yakalandı - Son Dakika

Ellek Belediye Başkanı Abbas Yeşildemir Kovid-19'a yakalandı
07.03.2021 10:53
Osmaniye'nin Düziçi ilçesine bağlı Ellek Belde Belediye Başkanı Abbas Yeşildemir, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını bildirdi.
Osmaniye'nin Düziçi ilçesine bağlı Ellek Belde Belediye Başkanı Abbas Yeşildemir, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını bildirdi.
Yeşildemir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 6 Mart'ta uygulanan Kovid-19 testinin pozitif çıktığını, sağlık durumunun iyi olduğunu ve evde tedavi gördüğünü belirtti.
Abbas Yeşildemir, vatandaşları maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaya da davet etti.
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