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Ellen Page cinsiyet değiştirip Elliot Page adını almıştı: Göğüsler gitti, izi kaldı - Son Dakika

Ellen Page cinsiyet değiştirip Elliot Page adını almıştı: Göğüsler gitti, izi kaldı

17.08.2021 11:34
Ellen Page cinsiyet değiştirip Elliot Page adını almıştı: Göğüsler gitti, izi kaldı, System.String[]

OPERASYON İZLERİ İYİLEŞMEDİElliot Page, geçen hafta sonu da üstsüz bir ayna selfie'si paylaştı.

OPERASYON İZLERİ İYİLEŞMEDİ

Elliot Page, geçen hafta sonu da üstsüz bir ayna selfie'si paylaştı. Page'in karın kaslarının en son yaptığı üstsüz paylaşımdan bu yana geliştiği de dikkat çekti. Oyuncunun paylaşımında dikkat çeken bir başka nokta da göğüslerindeki ameliyat izleriydi. Cinsiyet değiştirme operasyonu sırasında göğüslerini de aldıran Page'in operasyon izlerinin henüz tam olarak iyileşmediği de görüldü.

Ellen Page cinsiyet değiştirip Elliot Page adını almıştı: Göğüsler gitti, izi kaldı

DAHA ÖNCE DE PAYLAŞMIŞTI

Cinsiyet değiştirdikten sonra Elliot Page adını alan ünlü oyuncu Instagram sayfasında mayolu bir pozunu paylaşmıştı. Page'in mayosuyla bir erkek olarak verdiği bu ilk poza da takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum geldi.

Ellen Page cinsiyet değiştirip Elliot Page adını almıştı: Göğüsler gitti, izi kaldı

KİMLİĞİNİ BULDUĞUNU SÖYLEDİ Takipçileri Elliot Page'e çok iyi göründüğünü söyleyen yorumlar yaptı. Birçoğu da mutlu ve keyifli bir yaz geçirmesini diledi. Page, çocukluğundan beri kendini bir erkek gibi hissettiğini bu yüzden cinsiyet değiştirme kararının ardından gerçek kimliğini bulduğunu belirtmişti.

Ellen Page cinsiyet değiştirip Elliot Page adını almıştı: Göğüsler gitti, izi kaldı

KARARI YANKI UYANDIRDI Juno ve X-Men: Geçmiş Günler Gelecek gibi filmlerle sinema dünyasının en prestijli ödülleri olarak görülen Oscar'a aday gösterilen Kanadalı oyuncu Ellen Page, geçen yılın son ayında cinsiyet değiştirdiğini açıkladı. 33 yaşındaki Page, yeni isminin ise Elliot Page olduğu duyurdu.

Ellen Page cinsiyet değiştirip Elliot Page adını almıştı: Göğüsler gitti, izi kaldı

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Elliot Page, haberi Twitter hesabından yayınladığı bir mesajla duyurdu.Page, "Bunu yazdığım için kendimi şanslı hissediyorum. Burada olduğum için. Hayatımda bu yere geldiğim için. Bu yolculukta beni destekleyen insanlara karşı çok büyük bir minnettarlık duyuyorum. Öz benliğimin peşinden gidebilmek için nihayet kim olduğumu sevmenin ne kadar olağanüstü hissettirdiğini ifade edemem" diye yazdı.

Ellen Page cinsiyet değiştirip Elliot Page adını almıştı: Göğüsler gitti, izi kaldı

İLHAM ALDI

Kanadalı oyuncu ayrıca, trans topluluğundan "ilham aldığını" söyledi ve "Bu dünyayı daha kapsayıcı ve şefkatli bir yer haline getirmek için durmaksızın çalıştıklarını" belirtti. Hayranlarına seslenen Page mesajında, "Ben de sabır istiyorum. Sevincim gerçek, ama aynı zamanda kırılgan. Gerçek şu ki, şu anda son derece mutlu hissetmeme ve ne kadar ayrıcalık taşıdığımı bilmeme rağmen, ben de korkuyorum. İstiladan, nefretten, 'şakalardan' ve şiddetten" yazdı.

Ellen Page cinsiyet değiştirip Elliot Page adını almıştı: Göğüsler gitti, izi kaldı

YOLLARINI AYIRDILAR

Elliot Page, ABD'nin Las Vegas kentinde 2014'te gerçekleştirilen bir LGBT etkinliğinde eşcinsel olduğunu açıklamıştı. Page 2018 yılından bu yana dansçı ve koreograf Emma Portner ile evliydi. Çift daha sonra boşanma kararı aldı ve yollarını ayırdı.

ONLAR DA KARARLARIYLA GÜNDEM OLDU

Elliot Pagie, gösteri dünyasında cinsiyetini değiştiren tek ünlü değil. Bazıları ünlü olduktan sonra bazıları da ünlü olmadan önce böyle bir değişim yaşadı. Bazı ünlüler de çocuklarının bu tercihleriyle gündeme geldi. İşte cinsiyetlerini değiştirerek şaşırtan ve gündem olan ünlüler.

Ellen Page cinsiyet değiştirip Elliot Page adını almıştı: Göğüsler gitti, izi kaldı

ESKİ SPORCU DA CİNSİYET DEĞİŞTİRDİ Gösteri dünyasının son yıllardaki en çok ses getiren değişiklik haberi Kardashian Jenner ailesinden gelmişti. Kardashian kardeşlerin üvey babası Bruce Jenner, o dönem herkesi şaşırtan bir karar alıp cinsiyetini değiştirdi.

Ellen Page cinsiyet değiştirip Elliot Page adını almıştı: Göğüsler gitti, izi kaldı

KYLIE VE KENDALL JENNER'IN BABASI

Kendall ve Kylie Jenner'ın babası olan Bruce Jenner, operasyondan sonra adını Caitlyn Jenner olarak değiştirdi.

Ellen Page cinsiyet değiştirip Elliot Page adını almıştı: Göğüsler gitti, izi kaldı

UZUN SÜRE GÜNDEMDE KALMIŞTI

Ünlü şarkıcı Cher'in kızı da bir dönem bu tercihiyle çok konuşuldu. Chastity Bono adıyla dünyaya gelen genç kadın uzun bir prosedürün ardından yeni bir kimliğe büründü.

Ellen Page cinsiyet değiştirip Elliot Page adını almıştı: Göğüsler gitti, izi kaldı

ADINI DA DEĞİŞTİRDİ

Chastity Bono, operasyondan sonra adını Chaz Bono olarak değiştirdi.

Ellen Page cinsiyet değiştirip Elliot Page adını almıştı: Göğüsler gitti, izi kaldı

YÖNETMEN KARDEŞLERİN SEÇİMİ Sinema dünyasının usta yönetmen kardeşleri de birbiri ardına böyle bir prosedürden geçti. Larry Wachowski (sağda) cinsiyetini değiştirdi ve Lana adını aldı.

Ellen Page cinsiyet değiştirip Elliot Page adını almıştı: Göğüsler gitti, izi kaldı

KARDEŞİ DE CİNSİYET DEĞİŞTİRDİ

Andy Wachowski de kardeşiyle aynı yolu seçti ve o da adını Lilly olarak değiştirdi.

Ellen Page cinsiyet değiştirip Elliot Page adını almıştı: Göğüsler gitti, izi kaldı

ANDROJEN MODEL DE KADIN OLDU Bosnalı model Andreja Pejic, önceleri moda dünyasında androjen model olarak tanındı. Erkek olmasına rağmen kadın meslektaşlarıyla yarışan güzelliğiyle ilgi çekti. Sonra da cinsiyet değiştirip kariyerine o şekilde devam etmeye karar verdi.

Ellen Page cinsiyet değiştirip Elliot Page adını almıştı: Göğüsler gitti, izi kaldı

ÜNLÜ ŞARKICININ KIZIYDI

Smooth Operator adlı şarkısıyla bir döneme damgasını vuran şarkı sözü yazarı ve yorumlu Sade'in kızı cinsiyet değiştirip erkek oldu. 23 yaşındaki Izaak Adu, Instagram sayfasında annesiyle bir fotoğrafını paylaşarak "Uzun ve zor bir yoldu ama başardık! Eve geliyoruz. Bu geçen altı ayda yanımda durduğun için teşekkür ederim anne" diye yazdı.

Ellen Page cinsiyet değiştirip Elliot Page adını almıştı: Göğüsler gitti, izi kaldı

MUTLU BİR BERABERLİĞİ VAR

Adu, mesajını "Olduğum adamı tamamlamak için benimle birlikte savaştığın için teşekkür ederim. İşler zorlaştığında cesaretlendirdiğin ve bana verdiğin sevgi için teşekkür ederim. En saf kalp. Seni seviyorum, kraliçelerin kraliçesi" diye sürdürdü. Adu'nun bir süredir devam eden mutlu bir beraberliği var.

Ellen Page cinsiyet değiştirip Elliot Page adını almıştı: Göğüsler gitti, izi kaldı

MODA TARİHİNE GEÇTİ Katı ve değiştirmediği bir güzellik anlayışına sahip olan Victoria's Secret markasının ilk trans modeli olarak adını duyurdu Valentina Sampaio. Ünlü firmanın yanı sıra moda dünyasının birçok önde gelen markası da onunla çalışmak için sıraya giriyor.

Ellen Page cinsiyet değiştirip Elliot Page adını almıştı: Göğüsler gitti, izi kaldı

KAPAK KIZI OLDU

Model Leyna Bloom da cinsiyet değiştiren yani erkek doğan ama sonradan kadın olan bir model. Bloom, bu yıl ünlü Sports Illustrated dergisinin bikini özel sayısı için kapak pozu verdi. Bu şekilde de söz konusu dergiye kapak pozu veren, ilk trans model olarak tarihe geçti.

Ellen Page cinsiyet değiştirip Elliot Page adını almıştı: Göğüsler gitti, izi kaldı

KARARI ÇOK SES GETİRDİ Nil Alkoçlar bir dönemin ünlü yıldızlarındandı. Birçok dizide rol alan Alkoçlar, uzun süren bir sessizliğin ardından herkesi şaşırtan bir haberle gündeme geldi.

Ellen Page cinsiyet değiştirip Elliot Page adını almıştı: Göğüsler gitti, izi kaldı

EVLENİP YUVA KURDU

Alkoçlar, cinsiyet değiştirip Rüzgar adını aldı. Sonra da mutlu bir yuva kurdu.

Ellen Page cinsiyet değiştirip Elliot Page adını almıştı: Göğüsler gitti, izi kaldı

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Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Ellen Page cinsiyet değiştirip Elliot Page adını almıştı: Göğüsler gitti, izi kaldı - Son Dakika Magazin


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