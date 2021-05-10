Eller Mescid-i Aksa'nın kurtuluşu için semaya kalktı - Son Dakika

Yozgat'ta öğle ezanının ardından tüm camilerde Mescid-i Aksa'nın kurtuluşu için selalar okundu, tekbirler getirildi ve dualar edildi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın ülke genelindeki tüm camilerde öğle ezanının ardından İsrail terörüne maruz kalan Mescid-i Aksa'nın kurtuluşu için selalar okunacağının açıklanmasının ardından Yozgat'ta da eller Mescid-i Aksa için semaya kalktı. Öğle ezanından sonra tüm camilerde okunan selaların ardından tekbirler getirilip dualar edildi. Yozgat'ta da binlerce vatandaş, İsrail zulmünün sona ermesi için dua etti. - YOZGAT