Eller semaya depremzedeler için kalktı - Son Dakika

Eller semaya depremzedeler için kalktı

12.11.2020 15:06
Eller semaya depremzedeler için kalktı, System.String[]

DÜZCE(İHA) – 1999 yılında meydana gelen ve yüzlerce insanın hayatını kaybettiği Düzce depreminin yıl dönümünde hayatını kaybedenler dualarla anıldı.

DÜZCE(İHA) – 1999 yılında meydana gelen ve yüzlerce insanın hayatını kaybettiği Düzce depreminin yıl dönümünde hayatını kaybedenler dualarla anıldı.

12 Kasım 1999 yılında meydana gelen Düzce Depreminin 21. yılında depremde hayatını kaybedenler için anma programı düzenlendi. Kaynaşlı Belediye Meydanında düzenlenen programa Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin ve vatandaşlar katıldı.

Belediye Başkanı Birol Şahin 45 saniyede Kaynaşlı'nın yerle bir olduğunu belirterek "Kaynaşlı olarak bizler devletimizin büyük katkılarıyla, dünyanın farklı yerlerinden yardımlarla güzel bir çalışma sergilendiydi. İnşallah bizde Kaynaşlı Belediye Başkanı olarak bundan sonraki süreçte de Kaynaşlı'yı daha büyüterek daha geliştirerek modern, çağdaş, yaşanabilir bir şehir yapmak için canla başla çalışıyoruz. Tek derdimiz var sizlere hizmet etmek. Tabii bu anlamda çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor. Kaynaşlı'yı seviyoruz. Burada yaşamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Tabii mezarımızda burada olacak. Öldükten sonra arkamızdan hayır duası edebilecek, mezar taşında gördüğü zaman Birol Şahin'in ruhuna el Fatiha okuduğu zaman bizden daha mutlusu olamaz. Bu amaçla çalışıyoruz. 12 Kasım 1999 tarihinde hayatını kaybedenler bir kez daha rahmetle anıyorum. Mekanları cennet olsun. Yakınlarına tekrardan sabırlar diliyorum. Allah'tan tek temennimiz, biz bu imtihanı yaşadık. Hiçbir yer yaşamasın ama bizde hiç yaşamayalım inşallah. Böyle bir günde böyle bir anma gününde katılan herkese çok teşekkür ediyorum. İnşallah Kaynaşlı'mız bir daha böyle bir acı yaşamaz" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından okunan Kuran-ı Kerim tilavetlerinin ardından depremde hayatını kaybedenler için dualar edildi. Anma programına katılan bazı vatandaşlar, gözyaşlarını tutamadı. - DÜZCE

Eller semaya depremzedeler için kalktı
Eller semaya depremzedeler için kalktı
Eller semaya depremzedeler için kalktı
Eller semaya depremzedeler için kalktı
Eller semaya depremzedeler için kalktı
Eller semaya depremzedeler için kalktı
Eller semaya depremzedeler için kalktı
Eller semaya depremzedeler için kalktı
Eller semaya depremzedeler için kalktı

Kaynaşlı, Düzce, Kasım, dua, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Eller semaya depremzedeler için kalktı - Son Dakika


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