Elleri bağlanarak öldürülen gencin son görüntüleri ortaya çıktı - BURSA - Son Dakika
Son Dakika Güncel Elleri bağlanarak öldürülen gencin son görüntüleri ortaya çıktı - BURSA - Son Dakika

Elleri bağlanarak öldürülen gencin son görüntüleri ortaya çıktı - BURSA

6 saat önce

Bursa'da boş araziye götürülerek öldürülen gencin, cinayet öncesi katil zanlılarından biri tarafından otobüs terminalinden alınması güvenlik kameralarına yansıdı.

Bursa'da boş araziye götürülerek öldürülen gencin, cinayet öncesi katil zanlılarından biri tarafından otobüs terminalinden alınması güvenlik kameralarına yansıdı.

Elleri bağlanarak öldürülen gencin son görüntüleri ortaya çıktı - BURSA

Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 12:51 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İran'ın saldırdığı ABD üssü ilk kez yakından görüntülendi
10 günde 600 koyunu ölen besici Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi Trump: Dünya izliyor, protestocuları öldürmeyin ABD Başkanı Trump'tan İran'a uyarı: Dünya izliyor, protestocuları öldürmeyin

Son Dakika Haberleri
19:18 İsrail'deki insan hakları kuruluşu Filistinli çocuklara yönelik polis ihlallerini belgeledi - Son Dakika
19:18 Aksaray'da otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı - Son Dakika
19:15 Katar Emiri Temim bin Hamad es-Sani, İran'da - İran Cumhurbaşkanı Ruhani - Son Dakika
19:14 Adıyaman'da hafif ticari aracın çarptığı çocuk yaralandı - Son Dakika
19:12 Ev yangını - Son Dakika
17:48 Bıçak darbeleriyle ağır yaralanan kadın ifade değiştirince, kocası tutuklandı - Son Dakika
16:49 Süleyman Soylu: Dağlarda 500 terörist ya var ya yok - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2020 19:20:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Elleri bağlanarak öldürülen gencin son görüntüleri ortaya çıktı - BURSA - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]