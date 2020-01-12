Elleri bağlanarak öldürülen gencin son görüntüleri ortaya çıktı - BURSA - Son Dakika

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Elleri bağlanarak öldürülen gencin son görüntüleri ortaya çıktı - BURSA
6 saat önce
Bursa'da boş araziye götürülerek öldürülen gencin, cinayet öncesi katil zanlılarından biri tarafından otobüs terminalinden alınması güvenlik kameralarına yansıdı.
Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 12:51 Kaynak: AA
Bursa'da boş araziye götürülerek öldürülen gencin, cinayet öncesi katil zanlılarından biri tarafından otobüs terminalinden alınması güvenlik kameralarına yansıdı.
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