Elleri cebinde geldi, mazgal demirlerini çaldı - Son Dakika
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Elleri cebinde geldi, mazgal demirlerini çaldı

13.05.2022 16:54
Elleri cebinde geldi, mazgal demirlerini çaldı

Edirne'nin Keşan ilçesinde bir hırsız, elleri cebinde geldiği apartmanın mazgal demirlerini çaldı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde bir hırsız, elleri cebinde geldiği apartmanın mazgal demirlerini çaldı. Güvenlik kameralarına yakalanan hırsızın rahat tavırları dikkat çekti.

Hırsızlık İspat Cami Mahallesi Sanayi Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir apartman önüne elleri cebinde gelen bir şahıs, bina girişinde bulunan 20 kiloluk 2 mazgal demirini çaldı. Oldukça rahat tavırlar sergileyen hırsız, çaldığı iki mazgalı alarak bölgeden uzaklaştı.

Hırsızlık anı ise saniye saniye güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Apartman yöneticisinin şikayeti üzerine hırsızlık olayı ile ilgili olarak polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. - EDİRNE

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İspat Cami Mahallesi, Hırsızlık, Edirne, Keşan, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Elleri cebinde geldi, mazgal demirlerini çaldı - Son Dakika


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