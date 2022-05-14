Elleri cebinde geldi, mazgal demirlerini çaldı - Son Dakika
Üye Girişi

Elleri cebinde geldi, mazgal demirlerini çaldı

14.05.2022 00:57
Elleri cebinde geldi, mazgal demirlerini çaldı

Edirne'nin Keşan ilçesinde bir hırsız, elleri cebinde geldiği apartmanın mazgal demirlerini çaldı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde bir hırsız, elleri cebinde geldiği apartmanın mazgal demirlerini çaldı. Güvenlik kameralarına yakalanan hırsızın rahat tavırları dikkat çekti.

Hırsızlık İspat Cami Mahallesi Sanayi Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir apartman önüne elleri cebinde gelen bir şahıs, bina girişinde bulunan 20 kiloluk 2 mazgal demirini çaldı. Oldukça rahat tavırlar sergileyen hırsız, çaldığı iki mazgalı alarak bölgeden uzaklaştı.

Hırsızlık anı ise saniye saniye güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Apartman yöneticisinin şikayeti üzerine hırsızlık olayı ile ilgili olarak polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. - EDİRNE

YORUMLAR
500
Son dakika haberi | Şüpheli araçta arama yapan polis, çok sayıda sentetik ecza ele geçirdi Son dakika haberi | Şüpheli araçta arama yapan polis, çok sayıda sentetik ecza ele geçirdi Biyokütle Enerji Santrali'nde çıkan yangın kontrol altına alındı Biyokütle Enerji Santrali'nde çıkan yangın kontrol altına alındı

İspat Cami Mahallesi, Hırsızlık, Edirne, Keşan, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Elleri cebinde geldi, mazgal demirlerini çaldı - Son Dakika


Son Dakika
00:45 İşitme Engelliler Kadın Voleybol Milli Takımı olimpiyatlarda İtalya'yı 3-1 mağlup ederek şampiyon oldu!
00:13 CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun iddialarının ardından SADAT yetkilileri açıklama yaptı: Tazminat davası açılacaktır
00:10 Sert düşüş yaşayan LUNA coin yatırımcıları, kurucunun evini bastı!
23:06 Erdoğan'ın konuşma yaptığı AKM önünde bir kişi üzerinde 3 tabancayla yakalandı
23:04 2 yaşındaki kızını bıçaklayarak katleden anne, ifade verdi: Neden yaptığımı bilmiyorum
23:02 Manisa'da 20 dakikalık yağış caddeleri sular altında bıraktı!
22:31 AK Partili Şamil Tayyar, Kaftancıoğlu ile ilgili paylaşım yaptı, açıklama yapmadan gönderiyi kaldırdı!
22:14 Beyaz Saray sözcüsü Psaki, Erdoğan'ın Finlandiya ve İsveç açıklamalarından sonra konuştu: Türkiye'nin konumunu netleştirmeye çalışıyoruz
21:50 HDP öncülüğünde bir araya gelen Demokrasi İttifakı'ndan 'Kaftancıoğlu' açıklaması: Muhalefet sindirilmek isteniyor
21:42 Gübre fabrikasında yaşanan zehirli gaz sızıntısı can aldı! 2 işçi yaşamını yitirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2022 01:12:25. #1.11#
SON DAKİKA: Elleri cebinde geldi, mazgal demirlerini çaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement