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Kaçırılan iş adamı polisler tarafından elleri, ayakları ve gözleri bantlanmış halde bulundu - Son Dakika

Kaçırılan iş adamı polisler tarafından elleri, ayakları ve gözleri bantlanmış halde bulundu

12.07.2021 20:00
Kaçırılan iş adamı polisler tarafından elleri, ayakları ve gözleri bantlanmış halde bulundu, System.String[]

Denizli'de 4 gün önce bir iş iş görüşmesi için Tavas ilçesine giden tekstil fabrikası sahibi iş insanı Ömer Aldırmaz, üzerine atlayan 4 kişi tarafından kaçırıldı. Arabanın bagajına konan 49 yaşındaki adam, 5 saat sonra bir eve götürülerek 4 gün boyunca burada tutuldu. Yakınlarının kayıp ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, Aldırmaz'ı bir bağ evinde yapılan operasyonla kurtardı. Elleri, ayakları ve gözleri bantlanmış halde bulunan adamı kaçıran 4 kişi ise gözaltına alındı.

Merkezefendi ilçesi Gerzele Mahallesi'nde oturan tekstil fabrikası sahibi Ömer Aldırmaz, geçen 8 Temmuz akşamı iş görüşmesi yapmak için Tavas ilçesine gitti. Yakınları, gece eve dönmeyen Aldırmaz'dan haber alamayınca durumu polise bildirdi. İhbar üzerine arama çalışması başlatan ekipler, Aldırmaz'a ait aracı Gürlek Mahallesi yakınlarında terk edilmiş buldu. Yapılan araştırmada Aldırmaz'ın kaçırıldığı belirlendi.

Kaçırılan iş adamı polisler tarafından elleri, ayakları ve gözleri bantlanmış halde bulundu

BAĞ EVİNDE ELLERİ, AYAKLARI, GÖZLERİ BAĞLI BULUNDU

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü, Aldırmaz'ın bulunup, kurtarılması için başta Cinayet Büro ekiplerinden olmak üzere konularında uzman özel ekip oluşturdu. Özel ekip Aldırmaz'ın kaybolduğu Tavas ilçesinin Nikfer Mahallesi'nde araştırmalarına başladı. Yol boyunca tüm güvenlik kamera kayıtları incelendi. Yapılan çalışmalarda Aldırmaz'ın Çal ilçesinin İsabey Mahallesi'nde bir bağ evinde zorla tutulduğu belirlendi. Geçen 10 Temmuz'da bağ evine operasyon düzenleyen polis, Aldırmaz'ı kurtarırken, Cüneyt Şentürk (27), Sevgi Erkan (38), Ahmet Temiz (28) ve Kudret Cankaratepe (28), gözaltına alındı. Bağ evinde Aldırmaz, elleri, ayakları ve gözleri bantlanmış halde bulundu.

Kaçırılan iş adamı polisler tarafından elleri, ayakları ve gözleri bantlanmış halde bulundu

ARACIN BAGAJINDA KAÇIRILMIŞ

Aldırmaz'ın şüpheliler tarafından elleri, ayakları bağlanıp, gözleri de kapatılarak bir aracın bagajında kaçırıldığını belirlendi. 4 şüpheli, polisteki işlemlerinin ardından bugün sevk edildikleri adliyede 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' ve 'yağma' suçlarından tutuklandı.

'5 SAAT BAGAJDA TUTULDUM'

Kaçıran kişiler tarafından darbedilen Ömer Aldırmaz'ın, polise verdiği ilk ifadesinde, "Bir iş yatırımı için Nikfer Mahallesi'ne gitmiştim. Bu sırada üzerime atlayan kişiler ellerimi arkadan kelepçeledi, ayaklarımı da bağladılar sonra gözlerimi de kapattıktan sonra beni bir aracın bagajına taşıdılar. Gece boyunca yaklaşık 5 saat bagajda tutuldum. Nereye gittiğimizi anlamadım. Bir eve götürdüler, neresi olduğunu bilmiyordum. Ellerim ve ayaklarım bağlıyken polisin seslerini duydum. Beni neden kaçırdıklarını bilmiyorum" dediği öğrenildi.

Kaçırılan iş adamı polisler tarafından elleri, ayakları ve gözleri bantlanmış halde bulundu
Kaçırılan iş adamı polisler tarafından elleri, ayakları ve gözleri bantlanmış halde bulundu

Merkezefendi, Denizli, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kaçırılan iş adamı polisler tarafından elleri, ayakları ve gözleri bantlanmış halde bulundu - Son Dakika


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