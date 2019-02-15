Elleri Kelepçelerle Yatağa Bağlanmış Çocuğun İmdadına Polis Yetişti
1 saat önce
Peru'da annesinin, ellerini arkadan yatağa kelepçelediği çocuğun ağlama sesini duyan komşuları durumu polise bildirdi.
Peru'da annesinin, ellerini arkadan yatağa kelepçelediği çocuğun ağlama sesini duyan komşuları durumu polise bildirdi. Uzun süredir çocuğun bu şekilde ağladığını söyleyen komşuları, polisten duruma müdahale etmesini istedi. Olay, Peru'nun Lambayeque bölgesinde bulunan Chiclayo şehrinde meydana geldi. Uzun zamandır çocuğun ağlama sesi geldiğini söyleyen komşuları durumu polise bildirdi. Kapıyı çalan polisler, kapıyı kimsenin açmadığını görünce kilidi kırarak içeri girdi. İçeride 8 yaşındaki bir çocuğun ellerinin arkadan yatağa kelepçelendiğini gören ekipler çocuğu bulunduğu durumdan kurtardı. Anne
gözaltına alındı, polis olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 12:32 Kaynak: DHA
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