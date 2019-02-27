Elleri Kelepçeli Genç, Polis Merkezinin Penceresinden Atlayıp Kaçtı
34 dakika önce
ABD'nin Wisconsin eyaletinde gözaltına alınan bir genç, elleri kelepçeli bir şekilde polis merkezinin ikinci katından atlayarak kaçtı.
ABD
'nin Wisconsin eyaletinde gözaltına alınan bir genç, elleri kelepçeli bir şekilde polis merkezinin ikinci katından atlayarak kaçtı.
ABD'nin Wisconsin eyaletinin Janesville kentinde gözaltına alınan bir genç bölgedeki polis merkezine getirildi. Cinsel istismar, cinayete teşebbüs gibi suçlar gerekçesiyle gözaltına alınan genç bir süreliğine sorgu odasında yalnız bırakıldı. Bu kısa süreyi fırsat bilen şahıs, elleri kelepçeli olmasına rağmen polis merkezinin ikinci katından atlayarak kaçtı. Bölgeden koşarak uzaklaşan zanlı yaklaşık 2 saat sonra bir arkadaşının evinde yakalandı ve gözaltına alındı. - WISCONSIN
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Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 11:08 Kaynak: İHA
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