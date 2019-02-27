Son Dakika Haberleri: Elleri Kelepçeli Genç, Polis Merkezinin Penceresinden Atlayıp Kaçtı

Elleri Kelepçeli Genç, Polis Merkezinin Penceresinden Atlayıp Kaçtı

34 dakika önce

ABD'nin Wisconsin eyaletinde gözaltına alınan bir genç, elleri kelepçeli bir şekilde polis merkezinin ikinci katından atlayarak kaçtı.

Elleri Kelepçeli Genç, Polis Merkezinin Penceresinden Atlayıp Kaçtı, System.String[]
ABD'nin Wisconsin eyaletinde gözaltına alınan bir genç, elleri kelepçeli bir şekilde polis merkezinin ikinci katından atlayarak kaçtı.

ABD'nin Wisconsin eyaletinin Janesville kentinde gözaltına alınan bir genç bölgedeki polis merkezine getirildi. Cinsel istismar, cinayete teşebbüs gibi suçlar gerekçesiyle gözaltına alınan genç bir süreliğine sorgu odasında yalnız bırakıldı. Bu kısa süreyi fırsat bilen şahıs, elleri kelepçeli olmasına rağmen polis merkezinin ikinci katından atlayarak kaçtı. Bölgeden koşarak uzaklaşan zanlı yaklaşık 2 saat sonra bir arkadaşının evinde yakalandı ve gözaltına alındı. - WISCONSIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 11:08 Kaynak: İHA

Amerika Birleşik Devletleri, Polis, Yenikadinda Gösterme, 3. Sayfa
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