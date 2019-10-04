Son Dakika Haberleri: Elleri kelepçeli halde firar etti, polis her yerde arıyor
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Elleri kelepçeli halde firar etti, polis her yerde arıyor

2 saat önce

Aydın'ın Efeler ilçesinde Jandarma ekipleri tarafından işlemleri yapılmak üzere hastaneye getirilen şüpheli firar etti.

Elleri kelepçeli halde firar etti, polis her yerde arıyor, System.String[]

Aydın'ın Efeler ilçesinde Jandarma ekipleri tarafından işlemleri yapılmak üzere hastaneye getirilen şüpheli firar etti.


Edinilen bilgiye göre, Jandarma ekipleri tarafından gece saatlerinde işlemlerinin yapılması için hastaneye getirilen Ö.Y (24) isimi şüpheli bir anda koşarak kaçmaya başladı. Elleri kelepçeli olarak Hasan Efendi Mahallesi'ne doğru kaçan şüpheli sonrası, polis ekipleri alarma geçti. Hasan Efendi, Kurtuluş ve Cumhuriyet Mahallelerinde, kamu kurumlarının olduğu bahçelik alanlarda polis aramalarını sürdürürken şüpheli izini kaybettirdi.


Elleri kelepçeli olarak kaçan şahsı bulmak için polis ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. - AYDIN

Jandarma, Efeler, Aydın, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 10:22 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Polis Akademisi Başkanlığına Prof. Dr. Yılmaz Çolak atandı
16 yaşındaki kıza uyuşturucu verip cinsel istismarda bulunan 11 kişi tutuklandı Kardeşini öldüren katile sarılıp affettiğini söyledi "Ev hapsinden neden kaçtınız" diyen gazetecilere tepki gösterdi: "Anana sor"

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2019 13:04:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Elleri kelepçeli halde firar etti, polis her yerde arıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]