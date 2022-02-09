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Elleri kelepçeli olarak gömülmüş halde bulunan Murat Kartal son yolculuğuna uğurlandı! Annesi ayakta durmakta zorlandı - Son Dakika

Elleri kelepçeli olarak gömülmüş halde bulunan Murat Kartal son yolculuğuna uğurlandı! Annesi ayakta durmakta zorlandı

09.02.2022 20:31

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde günler süren kazılardan sonra elleri kelepçeli halde cesedi bulunan Murat Kartal, kılınan cenaze namazından sonra defnedildi. Cenazede Murat Kartal'ın annesi ayakta durmakta zorlandı.

Maltepe'de yaşayan Murat Kartal, 20 Ocak tarihinde, 2 polis memuru tarafından hakkında gözaltı kararı olduğu gerekçesiyle gözaltına alındı. Kartal'dan haber alamayan ailesi tarafından kayıp başvurusu yapıldıktan sonra Kartal'ı bulmak için çalışma başlatıldı. Polis memurları Erdem Öntürk ve Fatih Erkut 20 Ocak 2021 tarihinde Murat Kartal'ı Maltepe'de kelepçe takarak bir otomobile bindirerek götürdükleri ve Şişli'de 2015 yılında öldürülen Ömer Edip F.'nin amcası Yavuz Y. ile yanındaki kişilere teslim ettiklerini itiraf etti.

Elleri kelepçeli halde gömülmüş olarak bulunan Murat Kartal son yolculuğuna uğurlandı

4 GÜN SONUNDA CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

İtirafın ardından Büyükçekmece'de söz konusu arazide polis ekipleri tarafından helikopter destekli arama çalışmaları başlatıldı. İş makineleriyle arazinin farklı noktalarında arama yapan ekipler, 4 günün sonunda 4 Şubat'ta bir cansız bedene ulaştı. Ceset kimlik tespiti için adli tıp kurumuna kaldırıldı. Yüzü tanınmaz halde olduğu için teşhis edilemeyen ceset için Kartal ailesi DNA örneği verdi. Yapılan incelemede cesedin Murat Kartal'a ait olduğu kesinleşti.

Elleri kelepçeli halde gömülmüş olarak bulunan Murat Kartal son yolculuğuna uğurlandı

ANNESİ AYAKTA DURMAKTA ZORLANDI

İşlemlerinin ardından Kartal'ın cenazesi ailesine teslim edildi. Murat Kartal, Maltepe Gülsuyu Cemevinde ailesi ve yakınlarının katıldığı cenaze ile son yolculuğuna uğurlandı. Kartal'ın cenazesi kılınan namazın ardından Gülsuyu mezarlığına defnedildi. Cenazede ayakta durmakta zorlanan anne Döndü Kartal, oğlunun tabutunun arkasından koşarak gözyaşı döktü.

Elleri kelepçeli olarak gömülmüş halde bulunan Murat Kartal son yolculuğuna uğurlandı! Annesi ayakta durmakta zorlandı
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Büyükçekmece, Murat Kartal, Cenaze, Polis, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Elleri kelepçeli olarak gömülmüş halde bulunan Murat Kartal son yolculuğuna uğurlandı! Annesi ayakta durmakta zorlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Elleri kelepçeli olarak gömülmüş halde bulunan Murat Kartal son yolculuğuna uğurlandı! Annesi ayakta durmakta zorlandı - Son Dakika
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