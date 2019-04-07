Elleri ve Ayakları Bağlanarak Öldürüldü (2)
39 dakika önce
KAFASINA ÜTÜ İLE VURULUP, YASTIKLA BOĞULMUŞİncirliova'da akşam saatlerinde Ali Çetinkaya'nın elleri ve ayaklarının bağlanarak öldürülmesi ile ilgili soruşturma sürdükrülüyor.
KAFASINA ÜTÜ İLE VURULUP, YASTIKLA BOĞULMUŞ İncirliova
'da akşam saatlerinde Ali Çetinkaya
'nın elleri ve ayaklarının bağlanarak öldürülmesi ile ilgili soruşturma sürdükrülüyor. Yapılan ilk incelemelerde, Çetinkaya'nın dün saat 19.00 ile 20.00 arasında bir telefon görüşmesi yaptığı ortaya çıktı. Telefon görüşmesinden sonra eve gelen kişi veya kişiler ile Çetinkaya arasında önce boğuşma yaşandığı evin dağınık olmasından belirlendi. Eve gelen kişi veya kişilerin Çetinkaya'nın ellerini ve ayakları bağlandıktan sonra kafasına ütü ile birkaç kez vurduğu ve ölmeyince yorgan ile yastığı üzerine örterek boğulması için bastırıldığı ortaya çıktı. Polis
olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlatırken, Ali Çetinkaya'nın cenazesi ise otopsi için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Burhan CEYHAN/ AYDIN,
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Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 10:20 Kaynak: DHA
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