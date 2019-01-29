Son Dakika Haberleri: Elleri ve Ayakları Bağlı Halde Toprağa Gömülü Kadın Cesedi Bulundu

Elleri ve Ayakları Bağlı Halde Toprağa Gömülü Kadın Cesedi Bulundu

50 dakika önce

ADANA'da ormanlık alanda elleri ve ayakları bağlı olarak bulunan kadın cesedinin Suriye uyruklu İ.E.K.'ya (25) ait olduğu tespit edildi.

Elleri ve Ayakları Bağlı Halde Toprağa Gömülü Kadın Cesedi Bulundu, System.String[]
ADANA'da ormanlık alanda elleri ve ayakları bağlı olarak bulunan kadın cesedinin Suriye uyruklu İ.E.K.'ya (25) ait olduğu tespit edildi. Jandarma, İ.E.K.'nın ağabeyi H.E.K. tarafından öldürüldüğü üzerinde duruyor.

Olay, saat 14.30 sıralarında merkez Sarıçam ilçesi Mustafalar Mahallesi kırsalında meydana geldi. Bölgedeki çiftliğin çalışanları, ormanlık alana gittiklerinde, kazılmış toprağı fark etti. Çalışanlar, toprağın yanına gidip kontrol ettiklerinde bir kısmı gömülmüş kadın cesedini gördü. Şoke olan kişiler durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri cesedi topraktan çıkarttı. Jandarmanın kontrolünde cesedin ellerinin ve ayaklarının bağlandığı tespit edildi. Yapılan araştırmada cesedin Suriye uyruklu İ.E.K.'ya ait olduğunu belirledi. 

Cinayet ile ilgili çalışma başlatan jandarmanın İ.E.K.'nın ağabeyi H.E.K. tarafından öldürüldükten sonra toprağa gömüldüğü üzerinde durduğu öğrenildi.

Ekipler soruşturmaya çok yönlü olarak devam ederken, ağabey H.E.K.'yı yakalamak için çalışma başlattı. - Adana

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 12:18 Kaynak: DHA

Jandarma, Suriye, Adana, 3. Sayfa
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