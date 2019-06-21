Son Dakika Haberleri: Elleri ve ayakları bağlı olarak evde tutulan 6 kişiyi polis kurtardı
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Elleri ve ayakları bağlı olarak evde tutulan 6 kişiyi polis kurtardı

58 dakika önce

Esenyurt'ta bir evde, elleri ve ayakları bağlı halde tutulan yabancı uyruklu 6 kişi polis tarafından kurtarıldı.

Elleri ve ayakları bağlı olarak evde tutulan 6 kişiyi polis kurtardı, System.String[]
Esenyurt'ta bir evde, elleri ve ayakları bağlı halde tutulan yabancı uyruklu 6 kişi polis tarafından kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, Örnek Mahallesi'nde bir apartman dairesinin bodrum katından bazı kişilerin bağırarak yardım istediğini duyan bina sakinleri durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, kapıyı kırarak içeri girdi.
Evin bir odasında, elleri ve ayakları bağlı yabancı uyruklu 6 kişi bulundu. Şahıslar, polis merkezine götürüldü.
Polis, söz konusu kişileri bağlayarak dairede tutan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 05:35 Kaynak: AA
Esenyurt, Polis, Güncel
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