Elleri yakan ekmek parası! Isırgan otu toplayıp satarak geçimini sağlıyor

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Kabadüz ilçesinde yaşayan iki çocuk annesi Rabia Aydın, doğada kendiliğinden yetişen ısırgan otlarını topluyor. Kuruttuğu ısırgan otlarını satarak aile bütçesine katkı sağlıyor.

"KİMİLERİ ÇAYINI, KİMİLERİ ÇORBASINI YAPIYOR"

Isırgan otlarını toplamanın çok can yaktığını dile getiren Aydın, "Toplaması oldukça zahmetli ve can yakıcı olan ısırgan otlarını gölgede kurutuyorum. Kuruttuğum ısırgan otlarına çok büyük talep var. Kimleri çayını, kimileri ise çorbasını yapıyor. Toplarken canımız yansa da kazancı güzel. Bu işten kazandığımla aile ekonomime katkı sağlıyorum" dedi.

Aydın, kuruyan ısırgan otlarının kilosunu 50 liradan sattığını sözlerine ekledi.