Ellerin ve Dizlerin Olmadan Yaşayabilir Misin? O Zaman Bu 6 İlginç İnsanı İzlemelisin

Dünyaya elleriniz veya bacaklarınız olmadan ya da hiçbiri olmadan gelseniz hayat sizin için nasıl devam ederdi?

Dünyaya elleriniz veya bacaklarınız olmadan ya da hiçbiri olmadan gelseniz hayat sizin için nasıl devam ederdi? Kendinizi saklar mıydınız yoksa herkes gibi hakkınız olan hayatı yaşar mıydınız? Birazdan izleyeceğiniz 6 kişi dünyaya nasıl gelmiş olurlarsa olsunlar bunu umursamayıp yaşamayı seçmişler. Gelin bu umut dolu 6 hikayeye birlikte bakalım.

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