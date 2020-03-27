Ellerinde çekirdek bina yıkımını film izler gibi seyrettiler - Son Dakika

Bilecik Belediyesine ait Kültür Sitesi ekipler tarafından yıkılırken, 3 kafadar genç arkadaş, ellerinde çekirdekle bina yıkımını film izler gibi seyrettiler



Bilecik merkez Gazipaşa Mahallesi Kurtul Sokak üzerinde bulunan, düğün, nişan, sünnet cemiyeti, mevlit, etkinlik gibi birçok şey için kullanılan Kültür Sitesi ve yanında bulunan Zabıta Müdürlüğüne ait bina "Yeşil alan" çalışması kapsamınca Bilecik Belediyesi tarafından yıkımına başlanıldı. Ekipler binanın doğalgaz ve elektrik hatlarını kapatarak, yıkım işlemine başladılar. Yıkım sırasında ekipler tarafından elektriği kesilen bir pano üzerine oturan üç kafadar, yıkım işlemini sinema seyreder gibi seyretti. Bununla kalmayan üç kafadar marketten aldıkları çekirdeği çitlemeyi de unutmadı. Yanlarına gelen bir arkadaşlarına da çekirdek ikram etmeyi unutmayan kafadarlar, yıkım bitene kadar keyiflerini bozmadılar.



Öte yandan bunun yanında meraklı diğer vatandaşlar 3 kafadardan eksik kalmayarak, onlarda yıkımı film seyreder gibi seyrettiler. - BİLECİK