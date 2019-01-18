Son Dakika Haberleri: Ellerinde Karne, Korku Dolu Gözlerle Yangını İzlediler

Ellerinde Karne, Korku Dolu Gözlerle Yangını İzlediler

1 saat önce

İstanbul Beylikdüzü'nde 4 katlı binanın çatısında çıkan alevli yangın havadan görüntülenirken yangının çıktığı binanın karşısındaki ortaokul öğrencileri ellerindeki karneyle korku dolu gözlerle yangını izledi.

İstanbul Beylikdüzü'nde 4 katlı binanın çatısında çıkan alevli yangın havadan görüntülenirken yangının çıktığı binanın karşısındaki ortaokul öğrencileri ellerindeki karneyle korku dolu gözlerle yangını izledi. Yangın, Beylikdüzü ilçesinin Yakuplu Mahallesi'nde bulunan 4 katlı binada meydana geldi. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangında çatı katı yanmaya başlarken olay yerine çevre ilçelerden de çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın yaklaşık 45 dakika sonunda söndürülürken olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmadı. Yangının çıktığı binanın karşısında ise ortaokul bulunurken, öğrencilerin ellerindeki karneyle yangını korku dolu gözlerle izledikleri görüldü. İtfaiye ekiplerinin yangınla ilgili incelemeleri devam ediyor. Yaşanan panik anı havadan görüntülendi.

(Murat Delice/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 11:46 Kaynak: İHA

İstanbul, Beylikdüzü, 3. Sayfa
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