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Ellerinde kelepçe, ağzında bant ve başında poşetle ölü bulunmuştu! Ukraynalı kadının ölümünün intihar olduğuna kanaat getirildi - Son Dakika

Ellerinde kelepçe, ağzında bant ve başında poşetle ölü bulunmuştu! Ukraynalı kadının ölümünün intihar olduğuna kanaat getirildi

07.09.2021 18:46

Bodrum'da elleri kelepçeli, ağzı bantlı ve başına poşet geçirilmiş olarak ölü bulunan 25 yaşındaki Ukrayna uyruklu Kristina Novytska'nın izlediği bir filmden etkilenerek intihar ettiğine kanaat getirilmesinden sonra davayla ilgili takipsizlik verildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde eşine az rastlanır bir ölüm vakası yaşandı. 25 yaşındaki Ukrayna uyruklu Kristina Novytska, elleri kelepçeli, ağzında bant ve kafasına poşet geçirilmiş şekilde ölü bulundu. Polis ekipleri, ilk gördüklerinde cinayet şüphesi üzerinde durdu ancak yapılan incelemelerde intihara kanaat getirildi. Mahkeme de intihar ihtimalinin daha ağır bastığını belirterek, dosyaya takipsizlik verdi.

CANSIZ BEDENİ DETAYLICA İNCELENDİ

Eskiçeşme Mahallesi'nde 2 Ocak'ta kendisinden haber alınamaması üzerine çilingir ile eve giren güvenlik güçleri Ukrayna uyruklu Kristina Novytska'yı elleri arkadan ters kelepçeli, ağzı bantlı ve kafasına poşet geçirilmiş halde ölü bulmuştu. Yapılan ilk incelemenin ardından Adli Tıp Kurumuna gönderilen genç kadının cansız bedeni detaylı incelemeye alındı. Bu sırada güvenlik güçleri ise çevredeki kameraları titizlikle inceleyerek eve giren çıkanı araştırmaya başladı.

Ellerinde kelepçe, ağzında bant ve başında poşetle ölü bulunan Ukraynalı kadının ölümünde intihara kanaat getirildi

ANTİDEPRESAN DA KULLANIYORDU

İncelemeler sonucu, Kristina'nın evine kimsenin girmediği, en son genç kadının eve girdiği ortaya çıktı. Ardından evin içerisinde ve dışarısında inceleme yapan olay yeri inceleme ekibi, tüm pencerelerin demir parmaklıklı olması ve kapının içeriden kilitli olması nedeniyle genç kadının intihar ettiği kanaatine vardı. Novytska'nın evinde bulunan antidepresan ilaçlar da intihar şüphesini arttırdı. Adli tıptan gelen raporun ardından Kristina'nın intihar ettiği ortaya çıktı.

Ellerinde kelepçe, ağzında bant ve başında poşetle ölü bulunan Ukraynalı kadının ölümünde intihara kanaat getirildi

FİLMDEN ETKİLENDİ İDDİASI

Kevin Spacey ve Kate Winslet'ın başrollerini paylaştığı 'Ölüm ile yaşam arasında' (The Life of David Gale) filmdeki gibi intihar eden Kristina'nın filimden etkilendiği de düşünülüyor. Olayın ardından Kristina'nın annesi ifadesinde kızının psikolojik sorunları olduğunu söylemişti. Kristina'nın erkek arkadaşı Murat da ifadesinde Kristina ile uzun zamandır tanıştıklarını ve psikolojik sorunları olduğunu söyledi.

Delilleri değerlendiren Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı takipsizlik kararı verdi. Kararda Kristina'yı intihara teşvik eden ve azmettiren birinin tespit edilemediği de dosyaya eklendi.

Ellerinde kelepçe, ağzında bant ve başında poşetle ölü bulunan Ukraynalı kadının ölümünde intihara kanaat getirildi
Ellerinde kelepçe, ağzında bant ve başında poşetle ölü bulunan Ukraynalı kadının ölümünde intihara kanaat getirildi
Ellerinde kelepçe, ağzında bant ve başında poşetle ölü bulunan Ukraynalı kadının ölümünde intihara kanaat getirildi
Ellerinde kelepçe, ağzında bant ve başında poşetle ölü bulunan Ukraynalı kadının ölümünde intihara kanaat getirildi
Ellerinde kelepçe, ağzında bant ve başında poşetle ölü bulunmuştu! Ukraynalı kadının ölümünün intihar olduğuna kanaat getirildi

Ukrayna, İntihar, Bodrum, Vefat, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ellerinde kelepçe, ağzında bant ve başında poşetle ölü bulunmuştu! Ukraynalı kadının ölümünün intihar olduğuna kanaat getirildi - Son Dakika


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