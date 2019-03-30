Son Dakika Haberleri: Ellerindeki Döner Bıçaklarıyla Dükkanın Camlarını Böyle Kırdılar

Ellerindeki Döner Bıçaklarıyla Dükkanın Camlarını Böyle Kırdılar

8 dakika önce

Kız meselesinden tartıştığı şahsın dükkanını basan 2 şüpheli, ellerindeki döner bıçağı ve sopayla dükkanın camını kırdı.

Ellerindeki Döner Bıçaklarıyla Dükkanın Camlarını Böyle Kırdılar, System.String[]
Kız meselesinden tartıştığı şahsın dükkanını basan 2 şüpheli, ellerindeki döner bıçağı ve sopayla dükkanın camını kırdı. Saldırı anı kameralara saniye saniye yansıdı.

Olay, Bursa'nın merkez Osmangazi İlçesi Çırpan Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, "kız meselesi" yüzünden iki grup arasında çıkan tartışma, şiddete dönüştü. Kimliği henüz belirlenemeyen 2 şüpheli döner bıçağı ve demir sopalarla dükkan bastı. Şahısların geldiğini gören dükkan sahibi hızla dükkana kaçarak kapıyı kilitledi. Kapıyı açamayan saldırganlar ellerindeki sopalarla dükkanın camlarını kırarak hızla uzaklaştı. Tüm bu yaşananlar çevrede bulunan güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede gelen ekipler, dükkanın camlarının kırık olduğunu görerek çevrede güvenlik kamerası çalışması başlattı. Kamerada tespit edilen saldırganların, dükkan sahibiyle arasında "Kız meselesi" olan şahıslar olduğu tespit edildi. Dükkan sahibi ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, döner bıçak ve demir sopalı saldırganları yakalamak için polis çalışma başlattı. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 10:44 Kaynak: İHA

Osmangazi, Bursa, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Mehmet Akif Alakurt Eski Rol Arkadaşı Cansu Dere'nin Sözlerine Cevap Verdi Diyarbakır'da Polis Noktasının da Bulunduğu 3 Farklı Yere EYP'li Saldırı Düzenlendi İdo ve Budo'nun Bazı Seferleri İptal Edildi Polis, "Dur" İhtarına Uymayıp Kaçan Alkollü Sürücüye 20 Bin TL Ceza Kesti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.3.2019 10:52:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ellerindeki Döner Bıçaklarıyla Dükkanın Camlarını Böyle Kırdılar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]