Ellerindeki fotoğrafla sokak sokak "10. çocuğumuzdu" dedikleri 'Çınar' isimli kediyi arıyorlar - Son Dakika
Son Dakika Genel Ellerindeki fotoğrafla sokak sokak '10. çocuğumuzdu' dedikleri 'Çınar' isimli kediyi arıyorlar - Son Dakika

Ellerindeki fotoğrafla sokak sokak "10. çocuğumuzdu" dedikleri 'Çınar' isimli kediyi arıyorlar

6 saat önce

Ellerindeki fotoğrafla sokak sokak "10. çocuğumuzdu" dedikleri 'Çınar' isimli kediyi arıyorlar Sivas'ta 2 yıldır evlerinde besledikleri 'Çınar' isimli kedileri kaybolan yaşlı çift, 10. çocuğumuzdu dedikleri kedilerini arıyor.

Ellerindeki fotoğrafla sokak sokak "10. çocuğumuzdu" dedikleri 'Çınar' isimli kediyi arıyorlar

Sivas'ta 2 yıldır evlerinde besledikleri 'Çınar' isimli kedileri kaybolan yaşlı çift, 10. çocuğumuzdu dedikleri kedilerini arıyor.

SİVAS - Sivas'ta 9 çocuk sahibi çift her yerde, 10.çocuğumuz dedikleri Çınar isimli kayıp kedilerini arıyor.

Sivas'ta ikamet eden 9 çocuklu Şerife Arı ve Mustafa Arı çifti, yaklaşık 2 yıldır besledikleri Çınar isimli kedilerini kaybetti. Sokakta yavruyken buldukları ve 2 yıl boyunca evlat şefkati ile besledikleri Çınar isimli kediyi bulmak isteyen yaşlı çift, tüm çabalarına rağmen 10. çocuğumuz dedikleri kedilerini bulamadı. Korona virüs tedbirleri dolayısıyla evden çıkamayan çift, Sivas Belediyesi Hayvan barınağını da arayarak Çınar'ın bulunması için yardım istedi. Evlatları gibi gördükleri Çınar'a duydukları özlem ve hasreti fotoğraflarına bakarak gideren Arı ailesi, kedilerinin bulunması için tüm hayvan sevenlerden ve hayır sevenlerden yardım istediler.

"Korona olmasa sokak sokak arayacağım"

Korona virüsü dolayısıyla evlerinden çıkamadıklarını belirten Şerife Arı, Çınar ismini verdikleri kediyi 10. çocuğu olarak gördüğünü ifade edip, " Korona virüsü dolayısıyla evden çıkıp, arayamıyorum. Benim yaşım 63, ceza yazarlar. O yüzden çıkamıyorum, yoksa sokak sokak arayacağım, Sivas'ı alt üst edeceğim. Yaklaşık 10 gündür kayıp. Her yeri aradık, bulamadık. Evdeyiz, dışarıda çıkamıyoruz. Bir yere gidemiyoruz da. Çok seviyordum, balkona çıkıp belki gelir diye bakıyorum. Ben köyde yetiştim ama bunun gibi sevimli bir kedi görmedim. Burada yastığı, yatağı, yuvası ve başka eşyaları da var. Onlar hep boş kaldı. Bunlara bakamıyorum. Yemek yediği kapları da yıkadım, kaldırdım. Benim 9 tane çocuğum var, bu 10. çocuğum olmuştu. Onlar büyük olduğu için bunu çocuk yerine koydum. Erkek çocuklarımı daha evlendirmedim, torunum yerine koymuştum"dedi.

Kedilerinin kaybolmasıyla burukluk yaşadıklarını belirten Mustafa Arı, "Kedimiz kayboldu, gören duyan rabbimin rızası için bizlere getirsin. Biz çok üzülüyoruz, çocuğumuz gibi yetiştirdik. Buruk buruk oturuyoruz. Çok anlayışlı bir hayvan. Bana bir insanın yapmadığını yapıyordu. Sabahları beni kaldırıyordu. Beraber yemek yiyorduk. Fazla dolaşamıyorum, Korona virüsünden dolayı. Gören sokaklarda ne geziyorsun diyor. Vatandaşlara sorduğumda görmedik diyorlar, kediyi nepacaksın diyorlar. Geçen gün polis gördü, anons yaptı. Kaçtım koşarak eve geldim. Yoksa gezeceğim. Belediyeyi de aradık yardım istedik. Gören duyan bize haber versin"dedi.

Ellerindeki fotoğrafla sokak sokak 10. çocuğumuzdu dedikleri 'Çınar' isimli kediyi arıyorlar

Sivas, Çınar, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 11:00 Kaynak: İHA

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