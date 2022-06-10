Ellerine ne geçtiyse birbirlerine fırlattılar: Gençlerin taşlı sopalı kavgası kamerada - Son Dakika
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Ellerine ne geçtiyse birbirlerine fırlattılar: Gençlerin taşlı sopalı kavgası kamerada

10.06.2022 15:54

Ellerine ne geçtiyse birbirlerine fırlattılar: Gençlerin taşlı sopalı kavgası kamerada Gençlerin kavgasında 1 kişi yaralandıŞANLIURFA Şanlıurfa'da gençlerden oluşan iki grubun tekme tokatlı kavgası kameralara yansıdı.

Ellerine ne geçtiyse birbirlerine fırlattılar: Gençlerin taşlı sopalı kavgası kamerada

Gençlerin kavgasında 1 kişi yaralandı

ŞANLIURFA Şanlıurfa'da gençlerden oluşan iki grubun tekme tokatlı kavgası kameralara yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Kamberiye Mahallesinde yaşandı. Sokakta karşılaşan iki genç grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavga eden gençler, tekme tıkat birbirlerine saldırırken gençlerden birini dükkanın önündeki beton parçasını alıp fırlatması dikkatlerden kaçmadı. Bir kişinin yaralandığı kavgaya olay yerine çağrılan polis ekipleri müdahale etti. Yaralı genç sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken kavgayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ellerine ne geçtiyse birbirlerine fırlattılar: Gençlerin taşlı sopalı kavgası kamerada
Ellerine ne geçtiyse birbirlerine fırlattılar: Gençlerin taşlı sopalı kavgası kamerada
Ellerine ne geçtiyse birbirlerine fırlattılar: Gençlerin taşlı sopalı kavgası kamerada
Ellerine ne geçtiyse birbirlerine fırlattılar: Gençlerin taşlı sopalı kavgası kamerada
Ellerine ne geçtiyse birbirlerine fırlattılar: Gençlerin taşlı sopalı kavgası kamerada

YORUMLAR
500
Samsun'da komşular arasındaki kavgada eve sopa fırlattılar... O anlar kamerada Samsun'da komşular arasındaki kavgada eve sopa fırlattılar... O anlar kamerada Piknikte yer kavgası kamerada Piknikte yer kavgası kamerada
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ellerine ne geçtiyse birbirlerine fırlattılar: Gençlerin taşlı sopalı kavgası kamerada - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Ellerine ne geçtiyse birbirlerine fırlattılar: Gençlerin taşlı sopalı kavgası kamerada - Son Dakika
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