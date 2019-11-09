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Son Dakika 3. Sayfa Ellerini bırakarak kullandığı bisiklette ceza yedi

Ellerini bırakarak kullandığı bisiklette ceza yedi

7 saat önce

Ellerini bırakarak kullandığı bisiklette ceza yedi Ehliyetsiz ilk trafik cezasını bisikletiyle yediDÜZCE - Düzce'de ellerini bırakarak giden 21 yaşındaki bisiklet sürücüsü trafik cezası yedi.

Ellerini bırakarak kullandığı bisiklette ceza yedi

Ehliyetsiz ilk trafik cezasını bisikletiyle yedi

DÜZCE - Düzce'de ellerini bırakarak giden 21 yaşındaki bisiklet sürücüsü trafik cezası yedi. Bisiklet kullanırken soğuk olduğu için ellerini cebine sokan bu sırada trafik denetimine takılan bisiklet sürücüsü ceza yemekten kurtulamadı. Ceza yiyen bisiklet sürücüsü bisiklet kullananları uyararak ellerini bırakmamalarını istedi.

Düzce'nin İstilli Köyü'nde yaşayan 22 yaşındaki Yasin Acar, çalıştığı iş yerinden gece mesaisinden çıkıp evine bisikletle giderken trafik uygulaması yapan Jandarma ekipleri tarafından durduruldu. Soğuk olduğu için ellerini cebine sokan ve bu şekilde uygulama yapan jandarma ekiplerinin durdurduğu Yasin Acar, ellerini bıraktığı gerekçesi ile 235 TL ceza yedi.

Yediği ceza ile ilgili konuşan Yasin Acar, bisiklet kullanıcılarına uyarılarda bulunmayı da ihmal etmedi. Yasin Acar; "Gece işten çıktım evime giderken jandarma asayiş uygulamasına denk geldim. Soğuk olduğu için ellerimi cebime sokmuştum. Beni o şekilde görünce jandarma ekipleri durdurdular. Bana bisikletin araç olduğunu ve ellerimi bırakarak gidemeyeceğimi söylediler. Sonrasında da bana ders olsun diye trafik cezası kestiler. Buradan bisiklet kullanan herkese tavsiye ediyorum. Bisiklet kullanırken ellerini bırakmasınlar. Sonra ceza yemesinler" dedi.

Ellerini bırakarak kullandığı bisiklette ceza yedi

Jandarma, Düzce, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 08:31 Kaynak: İHA
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