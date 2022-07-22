Ellerini bırakıp motorun üzerinde yatarak gitti

Denizli'de 100 kilometre hızla ilerleyen motosikletin üzerinde ellerini bırakıp yatarak giden trafik magandası, anayolda hem kendi hem de diğer sürücülerin canını hiçe saydı.

Denizli'nin Çivril ilçesinde kayda alınan görüntüler bu kadarına da pes dedirtti. Arkadaşıyla beraber motosikletlerini alarak trafiğin aktığı anayola çıkan genç, yaptığı akrobasi hareketleri kayıt altına aldırttı. Ellerini bırakarak 100 kilometre hızdaki motosikletin üzerine yatan genç, görenlerin yüreğini ağzına getirdi. Farklı farklı motorlarla hareketlerini sergileyen genç, hem düz hem de arkaya doğru uzandığını görüntülerini sosyal medyasında paylaştı. Kendi ve diğer sürücülerin canını hiçe sayan genç, sosyal medyada tepki gördü. - DENİZLİ