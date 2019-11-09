Son Dakika Haberleri: Ellerini ısıran minik Yusuf adına maaş bağlandı
Son Dakika Güncel Ellerini ısıran minik Yusuf adına maaş bağlandı

Ellerini ısıran minik Yusuf adına maaş bağlandı

6 saat önce

Yaşadığı hastalık nedeniyle sürekli ellerini ısıran, bu nedenle ailesi tarafından ellerine plastik şişe bağlanan 7 yaşındaki Yusuf Maden adına engelli evde bakım aylığı ödeneceği öğrenildi.

Ellerini ısıran minik Yusuf adına maaş bağlandı, System.String[]

Yaşadığı hastalık nedeniyle sürekli ellerini ısıran, bu nedenle ailesi tarafından ellerine plastik şişe bağlanan 7 yaşındaki Yusuf Maden adına engelli evde bakım aylığı ödeneceği öğrenildi.


Gaziemir ilçesinde yaşam mücadelesi veren Maden ailesinin büyük oğlu Yusuf Maden (7), yaşadığı hastalık sebebiyle sürekli ellerini ısırıyordu. Aile bu nedenle çocuğun ellerine sürekli plastik şişe bağlıyordu. Yusuf'un yürek burkan dramının ortaya çıkmasının ardından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Minik Yusuf, hemen İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.


Öte yandan, Yusuf Maden'in özel eğitim alması içinde çalışma başlatıldığı öğrenildi. Yine minik Yusuf adına evde bakım aylığı da bağlandığı, ailenin fiziksel koşulları daha uygun olan bir eve taşınabilmesi içinde gerekli eşya ve kira yardımının da yapılmasına yönelik girişimlerde bulunulduğu belirtildi. - İZMİR

Gaziemir, İzmir, Maden, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 10:59 Kaynak: İHA
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