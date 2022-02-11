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Ellerini kelepçeleyip, kadın geceliği giydirdiler! Tekme tokat dövülen gencin işkence anları kamerada - Son Dakika

Ellerini kelepçeleyip, kadın geceliği giydirdiler! Tekme tokat dövülen gencin işkence anları kamerada

11.02.2022 13:53

Bursa'da bir grup, para meselesi yüzünden tartıştıkları genci eve götürüp kelepçeledikten sonra dövmeye başladı. Bununla da yetinmeyen şahıslar genci soyup kadın geceliği giydirerek işkenceye devam etti. Saldırganlar o anları cep telefonu kamerasıyla kayda alırken, polisler rehin alınan genci kurtardı.

Bursa'nın Yıldırım ilçesi Karaağaç Mahallesi'nde meydana gelen olayda Y.Ç., yanındaki 2 arkadaşıyla birlikte aralarında para meselesi bulunan E.M.'yi evine götürdü. Burada, taraflar arasında tartışma çıktı. Y.Ç. ve arkadaşları, E.M.'nin ellerini kelepçeleyip ağzını bantladı, ayaklarını bağladı.

DÖVDÜKLERİ GENCE GECELİK GİYDİRDİLER

Grup, yere yatırdıkları E.M.'yi tekme ve yumruklarla dövdü. Bu sırada Y.Ç. belinden çıkardığı tabancayı E.M.'nin ağzına sokup tehdit etti. Yaşananların ardından şüpheliler, kıyafetlerini çıkardıkları E.M.'ye gecelik giydirdi. Şüpheliler E.M.'ye sabaha kadar yapılan işkence anlarını da cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

POLİSLER BASKINLA KURTARDI

E.M.'nin arkadaşlarının ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, harekete geçti. Y.Ç.'nin adresini tespit eden ekipler, eve baskın yaptı. E.M. kurtarılırken, Y.Ç. ise polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. Polis, diğer 2 kişiyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

İşte dehşet anından görüntüler;

Ellerini kelepçeleyip tekme tokat dövdüler! Kadın geceliği giydirilen gence işkence anları kamerada
Ellerini kelepçeleyip tekme tokat dövdüler! Kadın geceliği giydirilen gence işkence anları kamerada
Rehin aldı, ağzına silah soktu, yetmedi bir de gecelik giydirdi! O anlar kamerada
Rehin aldı, ağzına silah soktu, yetmedi bir de gecelik giydirdi! O anlar kamerada
Rehin aldı, ağzına silah soktu, yetmedi bir de gecelik giydirdi! O anlar kamerada
Rehin aldı, ağzına silah soktu, yetmedi bir de gecelik giydirdi! O anlar kamerada
Ellerini kelepçeleyip, kadın geceliği giydirdiler! Tekme tokat dövülen gencin işkence anları kamerada
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Yıldırım, Polis, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ellerini kelepçeleyip, kadın geceliği giydirdiler! Tekme tokat dövülen gencin işkence anları kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ellerini kelepçeleyip, kadın geceliği giydirdiler! Tekme tokat dövülen gencin işkence anları kamerada - Son Dakika
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