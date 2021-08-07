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Ellerini ve ayaklarını bağlanıp engelli kıza cinsel istismarda bulundu! O şahıs mahkeme kararıyla tahliye edildi - Son Dakika

Ellerini ve ayaklarını bağlanıp engelli kıza cinsel istismarda bulundu! O şahıs mahkeme kararıyla tahliye edildi

07.08.2021 09:46

Kocaeli'nde 2017 yılında yüzde 70 engelli olan 16 yaşındaki genç kız, kendisini başka bir isimle tanıtan erkek arkadaşı A.T.'nin babası Ş.T ile tanışmak için parka gitti. Genç kızı servis minibüsüne alan Ş.T., ellerini ve ayaklarını bağlayıp genç kıza istismarda bulundu. Olayın ardından 2019 yılında tutuklanıp 18 yıl hapis cezasına çarptırılan Ş.T. için tahliye kararı verildi. Genç kızın ailesi karara isyan ederken, A.T.'nin genç kıza ''Şikayetçi olma, ben seninle evlenirim" dediği de öğrenildi.

Kocaeli'nin Derince ilçesinde 2017 yılında meydana gelen olayda iddiaya göre, yüzde 70 engelli olan 16 yaşındaki H.A., kendisini 'Eren' ismiyle tanıtan erkek arkadaşı A.T.'nin babası Ş.T. tarafından cinsel istismara uğradı.

OĞLUNUN SEVGİLİSİNİ SERVİSTE İSTİSMAR ETTİ

Olay günü erkek arkadaşının kız arkadaşı ile tanışmak amacıyla parka giden Ş.T'nin genç kızı servis minibüsüne aldığı, oğluyla evlenmek isteyip istemediğini sorduğu, daha sonra genç kızı kolundan tutup, minibüsün perdelerini de kapatarak cinsel istismarda bulunduğu ileri sürüldü. Ş.T., istismar olayından sonra genç kızı minibüsle aldığı yere geri bıraktı.

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2019 YILINDA TUTUKLANDI, 18 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Korktuğu için istismar olayını kimseyle paylaşamayan H.A., olaydan 1 buçuk ay sonra annesi Emine Çetin'e anlattı. Kızlarının cinsel istismara uğradığını öğrenince neye uğradığını şaşıran aile de polis merkezine giderek, şikayetçi oldu. Konunun yargıya taşınmasının ardından ise Ş.T. hakkında "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan dava açıldı. Olaydan sonra kayıplara karışan ve hakkında yakalama kararı çıkartılan Ş.T. ise 2019 yılının şubat ayında tutuklanarak, 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

TAHLİYE KARARI VERİLDİ

Dosyanın temyize gönderilmesiyle de Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesinin verdiği karar bozuldu. Yargıtay, ilk derece mahkemesinin kabulünde yer alan sübuta ilişkin delillerin, dosya içeriğiyle çelişmesi sebebiyle mahkumiyet kararının yerinde olmadığı kanaatine vardı. Bu sebeple 8 Haziran 2021'de Ş.T'nin tahliyesine karar verildi.

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GENÇ KIZ KENDİSİNİ KORUMAK İÇİN KÖPEK SAHİPLENDİ

Ş.T'nin tahliye edilmesiyle korkan ve tedirgin olan aile ise tahliye kararına tepki göstererek, yeniden şikayetçi oldu. Korkuyla kapılan anne ve genç kız, sanığın evlerine gelme ihtimaline karşı köpek sahiplendi.

''SESİ ÇIKMASIN DİYE KIZIMIN ELİNİ AYAĞINI BAĞLAMIŞ''

18 yıl hapis cezası verilen sanığın, 3 yıl tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakıldığını söyleyen Türkalay Aybek, "Ş.T.'nin oğlu, benim kızımın erkek arkadaşıymış. Ben bunu sonradan öğrendim. Kızım ve bu çocuk buluşuyorlarmış. Daha sonra Ş.T.'nin oğlu E.T. benim kızıma, "Babamla sen görüş, eğer onay verirse evleneceğiz" demiş. Sonra kızım da babasıyla görüşmüş. Babası Ş.T., kızımızı minibüse koymuş, sesi çıkmasın diye de elini, ayağını bağlamış. Kızım ilk başta korkudan 1-2 ay anlatamamış. Ama sonra annesine anlatmış, annesi de bana anlattı. Biz gereken işlemleri yaptık. Neden serbest bırakıldı bilmiyoruz"

''ŞİKAYETÇİ OLMA BEN SENİNLE EVLENİRİM'' DEMİŞ

Olay tarihinde erkek arkadaşı olan E.T.'nin babası Ş.T. ile plan kurmuş olabileceğini ifade eden H.A. ise "Olay günü beni arabayla aldı, camlar filmliydi. Elimi, kolumu bağladı. Sonra beni aldığı yere bıraktı. "Şikayetçi olma, ben seninle evlenirim" dedi. Bizimkilere hemen anlatamadım. 1 ay sonra anlattım" diye konuştu.

Ellerini ve ayaklarını bağlanıp engelli kıza cinsel istismarda bulundu! O şahıs mahkeme kararıyla tahliye edildi
Ellerini ve ayaklarını bağlanıp engelli kıza cinsel istismarda bulundu! O şahıs mahkeme kararıyla tahliye edildi

Kocaeli, Engelli, Köpek, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ellerini ve ayaklarını bağlanıp engelli kıza cinsel istismarda bulundu! O şahıs mahkeme kararıyla tahliye edildi - Son Dakika


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ŞU AN BURADASINIZ: Ellerini ve ayaklarını bağlanıp engelli kıza cinsel istismarda bulundu! O şahıs mahkeme kararıyla tahliye edildi - Son Dakika
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