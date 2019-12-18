Ellerinin hamuruyla İstanbul trafiğine meydan okuyorlar - Son Dakika

Genelde erkek mesleği olarak bilinen otobüs şoförlüğüne artık kadın eli de değmeye başlıyor. İETT Genel Müdürlüğü'nün bünyesine katmış olduğu 10 kadın otobüs şoförün eğitimlerine devam ediliyor. İstanbul Otobüs A.Ş bünyesinde 6 yıldır otobüs şoförlüğü yapan Şengül Çavlı da kadın meslektaşlarını görmek için sabırsızlanıyor.

143 yıllık İETT tarihinde ilk kez 10 kadın otobüs şoförü İstanbul trafiğinde direksiyon sallayacak. Son olarak İETT Genel Müdürlüğü'ne alınan 10 kadın otobüs şoförü eğitimlerine devam ediyor. Uygulamalı sürüşü eğitimlerinin ardından kadın şoförler görevlerine başlayacak.

İETT bünyesine yeni katılan 10 kadın şoförlerin eğitim sürecinden bahseden eğitmen Salih Uzun, "Kadın şoförlerimiz başvurularının ardından direksiyon sınavlarına alındı. Sonra ise mülakat aşaması gerçekleştirildi. Bu şekilde teorik eğitimlerimize başladık." dedi. Kadınların trafikte erkeklere göre daha başarılı olduklarını söyleyen Uzun, "Kadınlar otobüs şoförlüğünde veya normal trafikte erkeklerden çok daha dikkatli" diye konuştu.

"ÇOCUKLUK HAYLİMDİ"

İETT bünyesinde yeni başlayan 10 kadından Ayşin Bağlı, "Çocukluk hayalimdi büyük araç kullanmak. Sesine aşıktım otobüslerin. Sonrasında zaten direksiyon eğitmenliğine başladım. Kadınlar kesinlikle yönelsinler bu mesleğe. Önemli olan cesaret. Kadınların yapamayacağı hiçbir şey yok. Öncelikle anneyiz. Anneliği başarabiliyorsak her işi de başarabiliriz" dedi. Hacer Özcan ise, "Evimizde hem erkeğiz, hem kadınız. Çocukların bakımı, aile her şey sırtımızda olduğu için kadın veya erkek olmak çok önemli değil bizlerde, yapabiliriz" şeklinde konuştu. Feraye Belge ise, "İETT babamdan bana miras, kendisi de buradan emekli oldu. Ona olan hayranlığım ile başladı. Bize böyle bir fırsat tanınınca değerlendirmek istedim. Babama da çok güzel bir sürpriz yapmış oldum" ifadelerini kullandı. Serpil Çelik ise, "Kadınların birçok işi isterlerse erkeklerden çok daha güzel yapabileceklerini kanıtlayacağız. Kadınları bundan sonra aramızda görmek istiyoruz. Onları da bekliyoruz, biz güçlüyüz" diye konuştu.

"KADINDAN OTOBÜS ŞÖFÖRÜ OLUR MU?"

6 yıldır İstanbul Otobüs A.Ş şoförlük yapan Şengül Cavlı da, "Bu iş bana manevi olarak özgüven kattı. İnsanları mutlu etmeyi çok seviyorum. Yolcular mutlu olunca, sağ salim gidecekleri yerlere gidince ben de mutlu oluyorum. Bu mesleğin tabii ki, zorlukları var ama diğer mesleklere göre çok daha kolay. Kadınlara kesinlikle otobüs şoförlüğünü öneririm, muhakkak bu mesleği yapmalarını isterim. İlk başladığımda 'kadından otobüs şoförü olur mu?' diye sözler duydum. Hatta bir defasında bir amca durakta Levent'te beni görünce, kullandığım otobüse binmek istemedi. 'kadının kullandığı arabaya binilir mi' dedi. Amca birkaç durak sonra indi. İnerken bana teşekkür etti. 'Çok da güzel kullanıyorsun kızım' dedi. O sebepten ön yargılı olmamak gerekiyor. Erkek meslektaşlarım ilk geldiğimde beni kabullenmekte biraz zorlandılar. Yapabilecek mi yapamayacak mı bizi zorlayacak mı diye endişendiler. Fakat onlar gibi yaptığımı görünce kabullendiler" şeklinde konuştu.

"ANNELERİN GÜÇLÜ OLMASI GEREKİYOR"

Cavlı, "İlk önce kadınlarımıza söylemek istediğim şey çok güçlü olmaları gerektiği. Zaten anne olan bir insansan güçlü olmak zorundasın. Güçlü olunca da bir kadının yapamayacağı hiçbir şey yok. Bu işi ben yapıyorsam, her kadın yapabilir. Ama illaki şoförlük yapmak Zorunda da değiller. İstedikten sonra kendi becerisi ile istediği her yerde hayatını kazanabilir. Birisine bağımlı kalmalarını tavsiye etmem. Zaten bağımlı kalmak güçsüzlüğü doğuruyor. Annelerin güçlü olması gerekiyor" dedi.

- İstanbul