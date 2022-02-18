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Elleriyle beslediği güvercinler 86 yaşındaki ayakkabı boyacısının en yakın arkadaşı oldu - Son Dakika

Elleriyle beslediği güvercinler 86 yaşındaki ayakkabı boyacısının en yakın arkadaşı oldu

18.02.2022 11:05

Başkentte küçük yaşlardan bu yana ayakkabı boyacılığı yapan 86 yaşındaki Yusuf Pekmezci'nin her gün elleriyle beslediği güvercinler, en sadık dostları oldu.

Başkentte küçük yaşlardan bu yana ayakkabı boyacılığı yapan 86 yaşındaki Yusuf Pekmezci'nin her gün elleriyle beslediği güvercinler, en sadık dostları oldu.

Güne erken saatlerde başlayan Pekmezci, Necatibey Caddesi'nde boya sandığını kurarak müşterilerine hizmet veriyor. Gün boyunca ayakkabı boyayan Pekmezci için çevredeki güvercinler ise farklı bir anlam taşıyor.

Uzun yıllardır güvercinleri besleyen Pekmezci, sabahları işe gelirken kuşlar için simit veya ekmek alıyor. Pekmezci'nin çoğunu elleriyle beslediği güvercinler de boya sandığının etrafını sarıyor.

Çevredeki iş yeri sahipleri ve müşterilerin de büyük takdirini kazanan Pekmezci için güvercinler adeta en yakın arkadaşları oldu.

Yusuf Pekmezci, AA muhabirine, 10 yaşından bu yana ayakkabı boyacılığı yaptığını söyledi.

İlerlemiş yaşına rağmen çalışmayı bırakmadığını anlatan Pekmezci, "Ben evde sıkılıyorum. Alıştım çalışmaya." dedi.

Pekmezci, boya sandığının etrafını saran güvercinlerle arasında farklı bir bağ oluştuğunu ifade ederek, "Kuşlar sabah gelir, öğlen gelir, akşam gelir. Beni görünce gelirler. Ekmek veriyorum, simit veriyorum. Sabah gelirken bozuk paralarımla simit alıyorum. Kuşlar gelince veriyorum onlara. Yakındaki bir binanın çatısında duruyorlar, beni görünce geliyorlar." diye konuştu.

Kuşları çok sevdiğini anlatan Pekmezci, onları beslediğinde çok mutlu olduğunu söyledi.

Elleriyle beslediği güvercinler 86 yaşındaki ayakkabı boyacısının en yakın arkadaşı oldu
Elleriyle beslediği güvercinler 86 yaşındaki ayakkabı boyacısının en yakın arkadaşı oldu
Elleriyle beslediği güvercinler 86 yaşındaki ayakkabı boyacısının en yakın arkadaşı oldu

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Ekmek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Elleriyle beslediği güvercinler 86 yaşındaki ayakkabı boyacısının en yakın arkadaşı oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Elleriyle beslediği güvercinler 86 yaşındaki ayakkabı boyacısının en yakın arkadaşı oldu - Son Dakika
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