Elleriyle besledikleri karga yanlarından ayrılmıyor - Son Dakika

Elleriyle besledikleri karga yanlarından ayrılmıyor

Ardahan'da karga ile iki arkadaşın dostluğu görenleri şaşırtıyor

ARDAHAN - Ardahan'ın Göle ilçesinde iki arkadaşın her gün elleriyle besledikleri karga yanlarından ayrılmıyor. Karga ile iki arkadaşın dostluğunu görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

Ardahan'ın Göle ilçesinde yaşayan Coşar Efe Atalay ve Akın Daş, acıktığında yanlarına gelen karga ile dost oldu. Adını 'Yakup' koydukları kargayı, iki arkadaş her gün elleriyle besliyor. İki arkadaşın karga ile olan dostluğunu görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemiyor. 'Yakup' isimli karga Atalay ve Daş'ın biran olsun yanından ayrılmıyor.

Coşar Efe Atalay, "Acıktıkça yanımıza gelen Yakup karganın karnını doyururuz. Karnını doyurduktan ve suyunu içtikten sonra uçar. Günde 5-6 sefer gelip ihtiyaçlarını giderir. Gece nerde bilmiyoruz. Küçükken evcilleştirdik bize alıştı" diye konuştu.