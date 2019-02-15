Son Dakika Haberleri: Elli Gramı 3 Bin Tl'ye Satılan 'dünyanın En Pahalı Çikolatası'

Elli Gramı 3 Bin Tl'ye Satılan 'dünyanın En Pahalı Çikolatası'

31 dakika önce

Bir kalıp çikolata için 3 bin TL ödemeyi kabul eder miydiniz?

Bir kalıp çikolata için 3 bin TL ödemeyi kabul eder miydiniz? To'ak isimli marka, ambalajında altın veya mücevher kullanılmayan en pahalı çikolataları ürettiğini savunuyor…

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»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 02:56 Kaynak: Youtube

Ekonomi
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