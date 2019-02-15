Elli Gramı 3 Bin Tl'ye Satılan 'dünyanın En Pahalı Çikolatası'
31 dakika önce
Bir kalıp çikolata için 3 bin TL ödemeyi kabul eder miydiniz?
Bir kalıp çikolata için 3 bin TL ödemeyi kabul eder miydiniz? To'ak isimli marka, ambalajında altın veya mücevher kullanılmayan en pahalı çikolataları ürettiğini savunuyor…
İLGILI HABERLER : https://tr.euronews.com/2019/02/15/vi...
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 02:56 Kaynak: Youtube
Fabrika Sorumlusu Adam, 95 Bin TL'lik Kerestesini E-Devlet'ten Yaptığı Sorgulamayla Kurtardı
Özcan Deniz'in Başına İsrail'den Talih Kuşu Kondu!
Bütçe Ocak Ayında 5,1 Milyar TL Fazla Verdi
Survivor'ın Tescilli Şampiyonu Turabi, Yarışmadan 2 Milyon TL Kazandığını Söyledi