"Elli Kelimelik Mektuplar", bu akşam TRT 1'de yayınlanacak - Son Dakika
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"Elli Kelimelik Mektuplar", bu akşam TRT 1'de yayınlanacak

27.05.2022 12:32
"Elli Kelimelik Mektuplar", bu akşam TRT 1'de yayınlanacak

Adnan Menderes döneminde bakanlık görevi yapan Tevfik İleri'nin 27 Mayıs darbesiyle Yassıada'ya sürgün edilişini ve ailesinin başından geçenleri gerçeklere dayanarak ele alan TRT ortak yapımı, "Elli Kelimelik Mektuplar" filmi, bu akşam ilk kez televizyonda yayınlanacak.

Adnan Menderes döneminde bakanlık görevi yapan Tevfik İleri'nin 27 Mayıs darbesiyle Yassıada'ya sürgün edilişini ve ailesinin başından geçenleri gerçeklere dayanarak ele alan TRT ortak yapımı, "Elli Kelimelik Mektuplar" filmi, bu akşam ilk kez televizyonda yayınlanacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün desteğiyle, Sadık Yalsızuçanlar'ın "Vefa Apartmanı" kitabından uyarlanan film, 23.45'te TRT 1'de ekrana gelecek.

27 Mayıs Darbesi'ni gerçekleştiren askeri cunta yönetimi tarafından Yassıada'ya sürülen ve aylarca kötü muameleye maruz kalan Tevfik İleri'nin bu süreçte yaşadıklarını ele alan yapım, tarihi gerçeklere de ışık tutuyor.

Yassıada'daki mahkumların elli kelimeden fazla mektup yazamaması ve yapılan yargılamaları yansıtan film, darbe sonrasında büyük değişimler geçiren mahkumların hayatları ile askeri cuntanın yönetimi ele alıp her şeyi kontrol altına almasını beyazperdeye taşıyor.

Yönetmenliğini Emir Khalilzadeh'in üstlendiği filmin oyuncu kadrosunda Gizem Karaca, İlker Kızmaz, Tekin Temel, İlhan Şeşen, Derya Alabora ve Zafer Kırşan yer alıyor.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Adnan Menderes, Yassıada, Trt 1, Film, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Elli Kelimelik Mektuplar', bu akşam TRT 1'de yayınlanacak - Son Dakika


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